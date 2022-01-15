4 milyon haneye doğal gaz desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını açıkladı. Hane başına yıllık 450-1150 TL arası destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımları kapsamında hane başına yıllık 450 - 1150 TL arası bir destek sağlayacaklarını belirterek, "Bu ödemeleri mart ve ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz" dedi.

Bakan Yanık, geçtiğimiz günlerde ısınma yardımına doğal gaz yardımının da ekleneceğini açıklayarak, doğal gaz desteğinde başvuruların şubatın ikinci yarısından itibaren, ödemelerin ise martın ikinci haftasından sonra başlayacağı bilgisi vermişti. Bir grup muhabirle bir araya gelen Yanık, doğal gaz desteğinin detaylarını açıkladı.

Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışmalarda sona gelindiğini söyleyerek, "Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapacağımızı ifade etmiştim. Buna göre hane başına yıllık 450 lirayla 1150 lira arası bir destek sağlayacağız. Bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında iki eşit taksitte yapacağız. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün iki katından fazla bir hane sayısı bu. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz" diye konuştu.

Nafaka düzenlemesi

Yanık, gündemde yerini koruyan nafaka düzenlemesine ilişkin henüz verilmiş bir kararın olmadığını aktararak, "Biz, aile, öbür tarafta özelde de kadının sosyal, siyasal, ekonomik haklarını, statüsünü çalışan, kişi haklarını takip eden, geliştirmeye uğraşan bir bakanlığız. Bu denge ve bütün içerisinde ne ailenin zarar göreceği ne de kadınların edindikleri müktesep haklarını kaybedecekleri, yeni bir düzenlemeye kapı aralamayız" ifadelerini kullandı.

Nasıl alınacak?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yardımlar, hak sahipliği alan kişinin PTT kartına destek ödemesini olarak yatırılacak. Kişi faturasını götürerek, PTT'deki hakkıyla ödemesini geri alabilecek.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.