Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün kabine toplantısında açıkladığı 4 milyon haneye doğal gaz desteği başvuruları bugün başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" dedi.

Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" dedi.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğal gaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" dedi.

Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

ÖDEMELER MARTTA

Doğal gaz destek ödemeleri mart ayının ikinci haftası başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek ısıl haritaya göre tespit edilecek.

Destek ödemeleri hane başına 450 ila bin 150 lira arasında değişecek. Doğal gaz destekleri yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarında gerçekleştirilecek. Başvuru sonucunda hak sahibi olan kişiler PTT'lerde doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

ISIL HARİTADA ÇALIŞMA YAPILDI

Öte yandan 81 ilde ihtiyaç sahiplerinin ısıl haritası çıkarıldı. Yardım miktarı belirlenmeden önce bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğalgaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı.

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