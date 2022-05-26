4 Bakanlıktan kira toplantısı: İşte alınan kararlar!

Yüksek ev kiralarına çözüm bulmak amacıyla 4 bakanlıktan uzmanların bir araya geldiği toplantıda ilk tedbirler ortaya çıktı.

Başta büyükşehirler olmak üzere, son dönemlerde vatandaşların gündemine gelen yüksek konut kiraları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığı'ndan bürokratlarının katıldığı “fahiş kira toplantısı”nda detaylı şekilde masaya yatırılırken, önümüzdeki dönemde yüksek kiralarla mücadeleye karşı atılacak adımlarla ilgili ilk detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Milliyet'in haberine göre, TÜİK'in aylık enflasyon hesabıyla belirlenen ve kiralara yapılabilecek azami zammı belirleyen oranların aşılmaması esas olacak.

ŞİKAYET HATTI KURULACAK

Kiracılardan normalin üstünde ev kiraları talep eden ev sahipleri, kiracıları tarafından şikayet edilebilecek. Bunun için bir telefon hattı oluşturulması bekleniyor. Belirlenecek özel hatta ulaşacak kiracılar, ev sahipleriyle ilgili kira şikayetlerini iletebilecek. Hat üzerinden ev sahipleri şikayet edilebilecek. Ayrıca kiracılar, hattın ucundaki uzmanlardan hukuki yardım da alabilecek.

UZMANLAR BİLGİLENDİRECEK

Kiracılar, oturdukları eve en fazla ne kadar zam yapılabileceğini, kiraya istenilen zammı yapmazsa evden çıkmak zorunda kalıp kalmayacağını, yüksek kira talebine karşı ne yapabileceği konusunda buradan bilgi alacak. Benzer bir şikayet mekanizmasının e-devlet üzerinden de hayata geçmesi hedefleniyor.

Kiralara karşı önlem mekanizmasının Hazine ayağında ise vergi incelemesi yapılacak. Ev sahiplerinin, gelirlerinin beyanname sınırını geçmesine rağmen kira gelirleri ile ilgili beyanname vermediğinin tespit edilmesi halinde, tahakkuk etmesi gereken vergilerin geriye dönük olarak tahsil edilmesi planlanıyor.

‘SABIKALI' EV SAHİBİNE TAKİP

Yapılacak şikayet ve incelemeler sonucunda, aşırı kira artışı gibi sebeplerle kiracısını mağdur ettiği belirlenen ev sahipleri, takip altına alınacak.

Bu ev sahiplerinin şikayete konu olan ve diğer kiralık gayrimenkulleri, abonelik bilgileri üzerinden takip edilecek, kanundışı kira uygulamalarına gidip gitmediği izlenecek.

Önceki gün bakanlıklar arasında yapılan toplantının ilk adım niteliğinde olduğu, bundan sonraki teknik sürecin bürokratlar arasında devam edeceği öğrenildi.

Çalışmaların haziran ayında olgunlaşması, bakanlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunulacak olan düzenlemenin son halini alarak hayata geçmesi planlanıyor. .