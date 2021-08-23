Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? sorusu son dönemde birçok sözleşmeli memur tarafından sorulan soruların başında gelmektedir. Yüzbinlerce sözleşmeli memuru ilgilendiren konuların başında gelen bu konu hakkında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Peki sözleşmeli memurlar kadroya alınacak mı? Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın hangi konulara değindi?

Yıllardır birçok sözleşmeli memur tarafından talep edilen kadroya geçme isteği son dönemlerde de gündemde yer alan konuların başında gelmektedir. En son 2011 yılında kadroya alınan 4-B'li sözleşmeli memurlar, tekrardan bir kadroya alım sürecinin yapılması için yetkililere çağrıda bulunmaktadır. En son Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklama ile bu talebin aciliyeti ve önemi dile getirildi. İşte tüm detayları ile 4-B sözleşmeli memurlar kadroya alınacak mı? sorusunun cevabı…

4-B sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi?

En son 2011 yılında kadroya geçirilen binlerce sözleşmeli memurdan sonra devlet kanadından böyle bir adım tekrardan atılmadı. Özellikle ara ara gündeme gelen kadroya alınma konusu nedeniyle sözleşmeli memurlar bu sürecin ne zaman ve nası olacağını merak etmektedirler. Fakat bu yönde herhangi bir adımın atılmaması memurları bir belirsizlik içerisine sokmaktadır. Son günlerde ise Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklamalar, sözleşmeli memurlar kadroya mı geçecek? sorusunu beraberinde getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yapmış olduğu konuşmada hali hazırda sözleşmeli olarak görevlerini devam ettiren memurların kadroya alınmasını talep etti. Bunun yanı sıra Yalçın, sözleşmeye geçirilecek memurların mali ve özlük haklara ilişkin farkların da giderilmesi gerektiğini vurguladı. Sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi ile kariyer sistemine de dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu sürecin en kısa sürede gerçekleşmesini talep etti.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bütün sözleşmeli personel ivedilikle kadroya geçmelidir. Sözleşmeli personelin sorunlarının çözümü konusunda en etkili, kolay, kalıcı yöntem temel model olarak kadrolu istihdamı benimsemektir”.

Bunun yanı sıra Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli memurların kamuya geçiş sürecinde mali, özlük ve sosyal hakları noktasında meydana gelebilecek farkların giderilmesi gerektiğinin de üzerinde durdu. Bu noktada Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Sözleşmelilerin ücretlerinin vergi dilimleri yeniden düzenlenmelidir. Sözleşmeli personel liyakat ve kariyer sistemine dahil edilmeli ve bu çerçevede; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının önü herkes için açılmalıdır”.

Yapılan bu açıklamalar ile sözleşmeli personellerin kamuya alınması noktasında sürecin hızlanması gerektiğini savunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, sözleşmeli memurlar için bir umut oldu.

En son kadroya alım 2011'de yapıldı!

En son 2011 yılında kamuya geçirilen 4-B'li sözleşmeli memurlar o günden itibaren herhangi bir şekilde kamuya geçiş süreci deneyimini yaşamadı. 2011 yılında “Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile kamuya geçirilen memurlar, aradan geçen 10 yılın ardından benzeri bir düzenlemenin hayata geçirilmesini beklemektedir.

Türkiye'de ne kadar 4-B sözleşmeli memur bulunmaktadır?

Türkiye'de hali hazırda kayıtlı memur sayısı 4 milyon 669 bin 916 olarak bilinmektedir. Bu memurların 2 milyon 901 bin 449'u kadrolu personel olarak kariyerlerine devam etmektedir. 392 bin 392 memur ise sözleşmeli memur kategorisinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra ise 1 milyon 110 bin 530 kişi ise sürekli işçi sınıfında yer alırken, 61 bin 720 kişi geçici işçi istihdamı kategorisinde yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.