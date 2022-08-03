4 Ağustos benzine ne kadar indirim gelecek? Son dakika: benzine indirim geldi mi?
4 Ağustos benzine ne kadar indirim gelecek? Brent petrolün uluslararası piyasadaki düşüşünün benzin fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu. Peki benzine indirim geldi mi, ne kadar geldi? İşte merak edilen güncel benzin fiyatları ve benzin indirimde son dakika...
2022-08-03 14:58:26
Brent petrolün uluslararası piyasadaki düşüşünün benzin fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu. Peki benzine indirim geldi mi, ne kadar geldi? İşte merak edilen güncel benzin fiyatları ve benzin indirimde son dakika...
4 Ağustos benzine ne kadar indirim gelecek?
Brnt petrolün piyasadaki düşüş nedeniylegözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Uzmanlar benzin fiyatlarında indirim geleceğini öngörüyor. Henüz konuyla iligli net bir açıklama gelmedi. Detaylar bekleniyor.
Benzine indirim geldi mi?
Benzin fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyor. Henüz net bir açıklama gelmese de ortalama 50-90 kuruş civarında bir düşüş yaşanması öngörülüyor.
LPG fiyatlarında zam uygulandı!
İndirimlerin yapılması beklenirken uzun süre sonra LPG fiyatlarında zam uygulandı. LPG fiyatlarına uygulanan 30 kuruş zam sonrasında;
İstanbul'da 11,24 TL'ye,
Ankara'da 11,21 TL'ye,
İzmir'de 11,11 TL'ye yükselmiş oldu.
Fakat fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor.
İzmir güncel akaryakıt fiyatları
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24,60TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,36 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24,59 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
İstanbul güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,25
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,50 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,47 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL .
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