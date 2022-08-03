4 Ağustos benzine ne kadar indirim gelecek? Son dakika: benzine indirim geldi mi?

4 Ağustos benzine ne kadar indirim gelecek? Brent petrolün uluslararası piyasadaki düşüşünün benzin fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu. Peki benzine indirim geldi mi, ne kadar geldi? İşte merak edilen güncel benzin fiyatları ve benzin indirimde son dakika...