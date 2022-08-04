4 Ağustos 2022 Dolar ne kadar?
Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı binlerce yatırımcının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan doların bugünkü fiyatları merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne?
2022-08-04 18:47:44
Dolar kuru, döviz piyasasında en çok merak edilen para birimi olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere hem ülkemizde hem de dünyada en popüler yabancı para birimi dolar. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelere bağlı olarak dolar kuru yükselir veya düşer. İşte, vatandaşlar tarafından merak edilen Dolar ne kadar, 1 Dolar bugün kaç TL? sorusunun cevabı...
Dün 18 seviyesinin üzerinde test ettikten sonra gerilemeye başlayan dolar/TL günü 17.9418 seviyesinde tamamladı.
Güne yatay bir seyirle başlayan Dolar/TL 17,95 seviyelerinde işlem görüyor.
YORUMLAR (0)