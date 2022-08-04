4 Ağustos 2022 Dolar ne kadar?

Dolar fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabı binlerce yatırımcının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan doların bugünkü fiyatları merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne?