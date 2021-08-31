3D Secure ne fayda sağlıyor?

Hemen her internet alışveriş işlemlerimizde güvenlik önemli. Peki 3D olarak bilinen bu güvenlik sisteminin kimlere ve nasıl bir faydası var?

Hemen hemen bütün bankaların desteklediği 3D Secure sistemi, kredi ve banka kartı bilgilerinin kopyalanması, çalıntı kart kullanımı gibi internet alışverişlerinde sık rastlanan dolandırıcılık eylemlerinin engellenmesine önemli bir tedbirdir.Peki bu uygulama süreci ve mahiyeti hakkında neler biliyoruz?



Nasıl bir sistem?

3D Secure, 3 boyutlu bir güvenlik protokolüdür denebilir. İnternet alışverişinin üç ayağını oluşturan kart sahibi, internet sitesi (işletme) ve banka arasındaki bilgi akışını özel şifreler ve anahtarlarla doğrular ve korur. Bu üç bölgeye yayılan bir etkileşim sağladığı için adını buradan alır. Dünyanın en büyük kart sağlayıcılarından olan Visa ve MasterCard tarafından desteklendiğinden, en çok tercih edilen güvenli ödeme sistemi olarak bilinmekte.

İşleyiş tarzı hakkında bilgi

Bir hizmet ya da ürün satın alırken karşımıza kart bilgilerini gireceğimiz bir ekran çıkmaktadır. Bilgileri doğruladıktan sonra ödeme esnasında 3D Secure ekranına yönlendirme olur. Burada kart sahibinin cep telefonuna SMS yoluyla banka tarafından tek kullanımlık bir şifre gönderilir. Belirli bir süre zarfı için geçerli olan bu şifre, kart sahibinin dışında başka bir kişiye gönderilemez. Bu sayede kartın, kart sahibinin rızası olmadan kullanılmasının önüne geçilir. Gelen şifre ödeme ekranına girilir, böylece kart sahibi hem kimliğini doğrulamış hem de alışverişe onay vermiş olur. Banka tarafında da gerçekleştirilen doğrulamanın ardından alıcıya yapılacak ödeme tamamlanmış olur. Kart sahibi işlemin başarılı olduğuna dair e-posta/SMS yoluyla bilgilendirilmektedir.

3D Secure sistemi kart sahiplerine olduğu kadar işletmelere de önemli avantajlar sağlamaktadır.

Peki tüketici bu noktada hangi avantajlara sahip?

3D Secure ödeme imkânı sağlayan e-ticaret firmalarından yapılan alışverişlerde müşterilerin cep telefonlarına gönderilen tek kullanımlık onay kodu/mobil cihaz onay kodu sayesinde, kart sahibinden habersiz işlem yapılmasının önüne geçiliyor. Kart, üçüncü şahısların eline geçse bile, onay mesajı kart sahibinin bankaya bildirdiği cep telefonu numarasına gönderileceği için çekim işlemi gerçekleştirilemez. Mevcut kart bilgileri korunur. Ödeme ilgili banka kanalıyla yapıldığı için güvenlidir. Bu sistemi kullanan çevrimiçi hizmetlerin meşru bir platform olduğu doğrulanmıştır. Uygulaması son derece hızlı ve kolaydır.

İşletmelere sağladığı avantaj

İşletmelere sağladığı avantajlar: Online alışverişlerde müşteriler tarafından bir e-ticaret firmasını tercih etme, güvenme sebebidir. Ödemeyi yapan kişinin kartın gerçek sahibi olduğu doğrulanır, böylece güvenli işlem sağlar. İhtimal düşük olmakla birlikte, 3D Secure ile doğrulanmış bir işleme sahtecilik karışması halinde geri ödeme için kart sahibinden gelebilecek iade talebi bankayı ilgilendirir. E-ticaret işlemlerinin kötüye kullanılmasına ya da kart sahibinin "Ben yapmadım", "Benim onayım olmadan işlem gerçekleştirilmiş” gibi itirazlarına karşı ters ibraz maliyeti açısından firmalara olumlu etkisi vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.