3600 ek göstergeye göre kimin maaşı ne kadar olacak?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasının ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Peki düzenlemeyle mesleklere göre maaş ve ikramiyeler nasıl etkilenecek?

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemede sona gelindiği belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmaların mayıs ayı sonunda tamamlanacağını söylemişti.

Türkiye gazetesinin haberine göre hazırlanan taslak maaş ve ikramiyelere yansıyacak zamları da içeriyor. Habere göre mevcut maaşlara gelecek zamlar şöyle:

GENEL MÜDÜR

Mevcut ek gösterge: 6400

Düzenleme sonrası ek gösterge: 6800

Mevcut emekli maaşı: 14 bin 217

Mevcut emekli ikramiyesi: 303 bin 736

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 14 bin 295

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 303 bin 561

ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERİ

Mevcut ek gösterge: 3600

Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300

Mevcut emekli maaşı: 9 bin 310

Mevcut emekli ikramiyesi: 247 bin 408

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9 bin 447

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252 bin 352

ŞUBE MÜDÜRÜ

Mevcut ek gösterge: 2200

Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5 bin 471

Mevcut emekli ikramiyesi: 197 bin 258

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408

AVUKAT

Mevcut ek gösterge: 3000

Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5 bin 627

Mevcut emekli ikramiyesi: 202 bin 909

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408

POLİS

Mevcut ek gösterge: 2200

Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5 bin 571

Mevcut emekli ikramiyesi: 200 bin 258

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 961

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 250 bin 408

ÖĞRETMEN

Mevcut ek gösterge: 3000

Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5 bin 627

Mevcut emekli ikramiyesi: 202 bin 909

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408

HEMŞİRE

Mevcut ek gösterge: 2200

Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5 bin 471

Mevcut emekli ikramiyesi: 197 bin 258

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408

DİN GÖREVLİSİ

Mevcut ek gösterge: 2200

Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600

Mevcut emekli maaşı: 5 bin 471

Mevcut emekli ikramiyesi: 197 bin 258

Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861

Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408.