3600 ek göstergeye göre kimin maaşı ne kadar olacak?
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge çalışmasının ay sonunda kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Peki düzenlemeyle mesleklere göre maaş ve ikramiyeler nasıl etkilenecek?
2022-05-25 10:28:47
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemede sona gelindiği belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmaların mayıs ayı sonunda tamamlanacağını söylemişti.
Türkiye gazetesinin haberine göre hazırlanan taslak maaş ve ikramiyelere yansıyacak zamları da içeriyor. Habere göre mevcut maaşlara gelecek zamlar şöyle:
GENEL MÜDÜR
Mevcut ek gösterge: 6400
Düzenleme sonrası ek gösterge: 6800
Mevcut emekli maaşı: 14 bin 217
Mevcut emekli ikramiyesi: 303 bin 736
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 14 bin 295
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 303 bin 561
ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERİ
Mevcut ek gösterge: 3600
Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300
Mevcut emekli maaşı: 9 bin 310
Mevcut emekli ikramiyesi: 247 bin 408
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9 bin 447
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252 bin 352
ŞUBE MÜDÜRÜ
Mevcut ek gösterge: 2200
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5 bin 471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197 bin 258
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408
AVUKAT
Mevcut ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5 bin 627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202 bin 909
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408
POLİS
Mevcut ek gösterge: 2200
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5 bin 571
Mevcut emekli ikramiyesi: 200 bin 258
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 961
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 250 bin 408
ÖĞRETMEN
Mevcut ek gösterge: 3000
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5 bin 627
Mevcut emekli ikramiyesi: 202 bin 909
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408
HEMŞİRE
Mevcut ek gösterge: 2200
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5 bin 471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197 bin 258
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408
DİN GÖREVLİSİ
Mevcut ek gösterge: 2200
Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600
Mevcut emekli maaşı: 5 bin 471
Mevcut emekli ikramiyesi: 197 bin 258
Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6 bin 861
Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247 bin 408.
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