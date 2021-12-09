3600 ek göstergenin tarihi belli mi? Ek gösterge ile kimler kaç lira alacak?

Asgari ücret zammı toplantısından sonuç çıktı mı? Toplantılar esnasında 3600 ek göstergeye yönelik bir karar alındı mı? Peki 3600 ek göserge nedir? Ek gösterge hangi kesimleri kapsıyor? 3600 ek göstergenin temeli nereye dayanıyor ve çıkması halinde kim ne kadar para alacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında üçüncü toplantı sona erdi. TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, işçi ve işveren tarafı taleplerini paylaştılar. Taraflar 4. toplantıda buluşacak.

Çalışanlar asgari ücretin ne olacağı konusunda meraklı bir bekleyiş içerisinde. Asgari ücret tespit komusyonunun çalışmaları ile birlikte süreç işlerken gündeme 3600 ek gösterge ile ilgili güncel talepler de geldi.

Başta öğretmenler, hemşireler, polisler ve din görevlileri olmak üzere çalışanlar ve emeklilerin gözü de bu yasanın çıkıp çıkmayacağında......

3600 ek gösterge ne oldu?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bugün "Asgari ücret belli olduktan sonra rakam konuşacağız. Memura bir refah düzeyinin yapılmasına ve ek zamma ihtiyaç var. Ocak 15'te maaşlara yansıyacak şekilde bu düzenlemeyi tamamlayacağız. Biz son bitirdiğimiz sözleşmede karar aldık. 3600 ek gösterge ve bu göstergeler 2022'de yetkililer tarafından tamamlanacak." şeklinde değerlendirme yapmıştı.

Erdoğan 3600 ek gösterge sözü verdi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, 3600 ek göstergesinin 2022 yılının sonuna kadar çözüme kavuşturulacağını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenleme ile ilgili konularda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını hatırlatmıştı.

3600 ek gösterge nedir?

Öğretmenler, polisler, hemşireler ve din çalışanları başta olmak üzere 3600 ek göstergenin çıkmasına yönelik gözler meclise çevrilirken bu göstergenin ne olduğu da merak konusu.

Kısaca değinmek gerekirse; Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılmakta.

Memurların yaklaşık yüzde 80'inin göstergelerinin ise halen 3600'ün altında olduğu malum.

2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişletilmiş olacak.

Ek gösterge ne getirecek?

Ek gösterge 3600'e çıkarıldığında memur maaşları 100 lirasınn üstünde

Emekli maaşları 800 liraya yakın

Emekli ikramiyeleri ise 25 bin liraya kadar artış görebilecek.

Ek gösterge ne zaman çıkarıldı?

3600 ek göstergenin 1994 yılında askerlerin isteği üzerine çıkarılmıştı.

3600 ek gösterge yasalaşacak mı?

Düzenleme meclis gündemine geldikten sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına da gelecek.Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte de yasal zemin ile uygulamaya girecek.Bunun için sürecin başlatılması lazım.

Bu meyanda kapsamda 2022 sonunda ek göstergenin yasalaşması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.