3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanına sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Kamu çalışanları için bütçe çalışması gerçekleştirildi. Buna göre Polis, öğretmen, Hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları 3600 Ek Gösterge kapsamına alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "3600 ek göstergenin kapsamı belirlendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.