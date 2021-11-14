3600 ek göstergeden kimler faydalanacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıkacağı tarih belli oldu mu?

3600 ek gösterge müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıkacağı tarih belli oldu mu? soruları sık sık aranmaya başladı cevabı haberimizde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması" programında 3600 ek gösterge konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Personelimizin önemli bir bölümünü kapsayan 3600 ek gösterge sorununu önümüzdeki yıl sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarını artıracak.

Ağustos ayında tamamlanan Devlet Memurları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusu da gündemdeydi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen arasında uzlaşma sağlandı. Memurlara 2022 yılı için 5+7+yüzde enflasyon farkı, 2023 yılı için ise 8+6+yüzde enflasyon farkı verilmesini içeren anlaşma çerçevesinde, 3600 ek gösterge ve sözleşmeye ilişkin düzenlemelerin 2022 yılında tamamlanması kabul edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.