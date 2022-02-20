Ekonomi yazarı Faruk Erdem, kamu çalışanlarıyla ilgili beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindiğine dikkat çekerek konuyla ilgili ayrıntılar paylaştı

Erdem'in “3600 ek göstergede son viraj” başlıklı bugünkü yazısı;

Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları hızlandı. Alternatif taslaklara göre tüm unvanlar değerlendirilip hiyerarşik yapıya göre ek göstergeler artacak. Memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselecek

Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve toplu sözleşme metnine girerek Resmi Gazete'de yayımlanan 3600 ek gösterge çalışmasının detayları belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme geçtiğimiz hafta yapıldı. İkinci toplantı ise 16 Mart'ta gerçekleşecek.

Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak. Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.

YARDIMCI HİZMETLERE MÜJDE

İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:

Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek. Şube Müdürü" unvanlı kadronun sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konum da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek. Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor.

BELEDİYELER DE DAHİL EDİLDİ

Mahalli idareler ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda büyükşehir belediye teftiş kurulu müdürü, büyükşehir belediye genel sekreter yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.

Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanların da ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.

İl idare kurulu üyesi bakanlık il müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer bakanlık il müdürleri, bakanlık bölge müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.

YeniAsır .