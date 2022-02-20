3600 ek göstergede milyonları ilgilendiren gelişme! Maaşlar aratacak

Milyonları ilgilendiren 3600 ek göstergede haberler gelmeye devam ediyor? Peki 3600 ek gösterge sayesinde kimlerin maaşı artacak? Ek göstergede son gelişmeler neler? İşte tüm detaylar haberimizde...

Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün bugünkü yazısına göre, komisyon yalnızca ek göstergesi 3600'ün altında olan unvanlar için değil, bütün unvanlar için bir çalışma yürütüyor. 3600'ün üzerindeki ek gösterge katsayılarında da artışlar taslakta yer alıyor.

Hali hazırda ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için de ek gösterge çalışması bulunuyor. Bu gruba ek gösterge tanımlanması kamuda yardımcı hizmetlerdeki düşük maaşların artması sonucunu doğuracaktır.

3600 ek gösterge konusu yanında kamudaki unvan ve görevler arasındaki dengesizliklerin de giderilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede unvanlar ve idareci-hizmetli arasındaki farklılıkların giderilerek kamu hizmetinin etkinliği sağlanmaya çalışılıyor.

2. TOPLANTI 16 MART'TA

Taslağın gösterdiği şu ki komisyonun çalışmaları konunun gündeme gelmesi sürecinde hedeflenen kapsamından daha geniş bir çerçevede yürüyor. 3600 ek gösterge konusu ilk etapta idareci, öğretmen, din görevlisi, polis ve hemşireler için başlatılan bir çalışmaydı. Ancak bu konuda kamuda farklı unvan ve mesleklerden gelen talepler ve çalışmanın geniş çerçevede kamuda omurga bozuklukları olarak ifade edilen ve kamu hizmetinin yürütülmesinde güçlükler doğuran sorunları da çözme amacına dönüştüğü görülüyor. 16 Mart'ta komisyon ikinci toplantısını yapacak. Hazırlanacak kanun taslağının haziran ayı itibarıyla Meclis'e sunularak bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

EMEKLİ AYLIKLARI 2 BİN TL YÜKSELİR

Komisyonun çalışmaları sonlandığında net bir şekilde unvan bazında ek göstergeler farklılaşacak. Memurların geliri artacak. Şu anda net rakam belli olmasa da, memurların maaşlarında ortalama 1.000-1.500, emekli aylıklarında 2.000 TL'ye varan artışlar ortaya çıkacaktır. Diğer yandan emekli ikramiyelerinde ise 35 bin TL'ye varan artışlar gerçekleşebilir. Hali hazırda ek göstergesi değişecek unvanlardan emekli olmuş kişiler için bir artış olup olmayacağı ise komisyonun hazırlayacağı taslakta belirlenecek. .