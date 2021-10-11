3600 ek gösterge zamlı maaş | Öğretmen-Polis-İmam maaşları ek gösterge ile ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergelere ilişkin flaş açıklama geldi. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan '3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.' dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca memur 3600 ek gösterge ile maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak edip araştırmaya başladı. İşte 3600 ek gösterge ile öğretmen-polis-hemşire maaşlarına gelecek zam.

3600 ek gösterge zamlı maaş | Öğretmen-Polis-İmam maaşları ek gösterge ile ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergelere ilişkin flaş açıklama geldi. Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonlarca memur 3600 ek gösterge ile maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak edip araştırmaya başladı. İşte 3600 ek gösterge ile öğretmen-polis-hemşire maaşlarına gelecek zam.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan burada 3600 ek göstergelerle ilişkin önemli açıkalmalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi: Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat 'Bu sözü ben verdim' falan diyor... Sen neyin sözünü verdin? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz yaparız. En önemli özelliğimiz bu." Erdoğan'ın açıklamasının ardından öğretmen, polis, hemşire, imam, müezzin 3600 ek göstergelerle maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. Peki Öğretmen-Polis-İmam maaşları ek gösterge ile ne kadar artacak?

3600 ek gösterge zamlı maaş

Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (20-50 lira arasında) karşın, emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artırıyor.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi ve 2022 yılı içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ile milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyerleri de bir hayli artacak. İşte 3600 ek gösterge ile artacak emekli maaşı ve ikramiyeleri;

Ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarsa

Emekli maaşı artışı 1.200 TL

İkramiye artışı 45.210 TL

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarsa

Emekli maaş artışı 1.100 TL

İkramiye artışı 41.500 TL

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.