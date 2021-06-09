3600 ek gösterge son dakika 2021 | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge son dakika 2021 | Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge hükümetin önemli konuları arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge ile binlerce polis, öğretmen, din görevlisi gibi bir değişik görevlerde çalışanın emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşları artacak. 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyen memurlar 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3600 ek gösterge konusunda yaşanan son gelişmeler...

3600 ek gösterge son dakika 2021 | Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge hükümetin önemli konuları arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge ile binlerce polis, öğretmen, din görevlisi gibi bir değişik görevlerde çalışanın emeklilik ikramiyesi ve emeklilik maaşları artacak. 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyen memurlar 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3600 ek gösterge konusunda yaşanan son gelişmeler...

Milyonlarca memur 3600 ek göstergenin çıkmasını bekliyor. Memurlar, emekli maaşlarından emekli ikramiyelerine kadar memurların yaşam standartını yükseltecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili gelecek olan müjdeli haberi bekliyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi 3600 ek göstergenin bir an önce çıkmasını bekliyor. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi binlerce kişiyi kapsaması beklenen 3600 ek göstergeye dair 2021 yılında olumlu bir gelişme henüz yaşanmadı. Hükümet kanadından da 3600 ek göstergenin yakında çıkacağına dari bir açıklama gelmedi. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. Korona virüs pandemisi ile ekonomik olarak zor bir dönemden geçen ülkemizde bir süre daha 3600 ek göstergenin gndeme gelmesi beklenmiyor. Ancak ilerleyen zamanlarda salgının olumsuz etkisi atlatılınca 3600 ek göstergenin yeniden masaya gelmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge son dakika 2021

Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.

3600 ek gösterge ne işe yarıyor?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

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Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.