3600 ek gösterge öğretmen-hemşire-polis maaşı | 3600 ek gösterge ile çalışan memur maaşına ne kadar zam gelecek?

3600 ek gösterge öğretmen-hemşire-polis maaşı | Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Erdoğan 3600 ek göstergelerin 2022 sonunda çıkacağını belirtti. Öğretmen-hemşire-polis ve din adamları 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırıyor. Peki 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte öğretmen-polis-hemşire 3600 ek gösterge zamlı maaşları...

3600 ek gösterge öğretmen-hemşire-polis maaşı | Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Erdoğan 3600 ek göstergelerin 2022 sonunda çıkacağını belirtti. Öğretmen-hemşire-polis ve din adamları 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırıyor. Peki 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte öğretmen-polis-hemşire 3600 ek gösterge zamlı maaşları...

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

3600 ek gösterge çalışan memur maaşlarına etkisi

Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak.

Temmuz 2021 memur maaşları



Vali 16.089

Genel müdür (1/4) 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 5.277

Öğretmen (1/4) 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826

Başkomiser (3/1) 8.522

Polis memuru (8/1) 7.465

Uzman doktor (1/4) 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 6.391

Mühendis (1/4) 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 8.265

Vaiz (1/4) 6.844

Avukat (1/4) 8.311

En düşük memur maaşı 4.880

3600 ek gösterge zamları

(30 yıl hizmet için) Mevcut maaş - İkramiye - Maaş - 3600 sonrası ikramiye - Fark maaş - İkramiye

Öğretmen: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982

Polis: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982

Hemşire: 4.150 - 149.665 -5.213 -187.962 -1.063 -38.297

İmam-hatip 4.270 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.