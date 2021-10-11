3600 ek gösterge öğretmen-hemşire-polis maaşı | 3600 ek gösterge ile çalışan memur maaşına ne kadar zam gelecek?
3600 ek gösterge öğretmen-hemşire-polis maaşı | Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Erdoğan 3600 ek göstergelerin 2022 sonunda çıkacağını belirtti. Öğretmen-hemşire-polis ve din adamları 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırıyor. Peki 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte öğretmen-polis-hemşire 3600 ek gösterge zamlı maaşları...
2021-10-11 18:14:36
3600 ek gösterge öğretmen-hemşire-polis maaşı | Milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Erdoğan 3600 ek göstergelerin 2022 sonunda çıkacağını belirtti. Öğretmen-hemşire-polis ve din adamları 3600 ek gösterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırıyor. Peki 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? İşte öğretmen-polis-hemşire 3600 ek gösterge zamlı maaşları...
Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
3600 ek gösterge çalışan memur maaşlarına etkisi
Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak.
Temmuz 2021 memur maaşları
Vali 16.089
Genel müdür (1/4) 16.177
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8.526
Memur (Lisans - 9/1) 5.277
Öğretmen (1/4) 6.587
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826
Başkomiser (3/1) 8.522
Polis memuru (8/1) 7.465
Uzman doktor (1/4) 10.126
Hemşire (Lisans - 5/1) 6.391
Mühendis (1/4) 8.703
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491
Araştırma görevlisi (7/1) 8.265
Vaiz (1/4) 6.844
Avukat (1/4) 8.311
En düşük memur maaşı 4.880
3600 ek gösterge zamları
(30 yıl hizmet için) Mevcut maaş - İkramiye - Maaş - 3600 sonrası ikramiye - Fark maaş - İkramiye
Öğretmen: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982
Polis: 4.273 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982
Hemşire: 4.150 - 149.665 -5.213 -187.962 -1.063 -38.297
İmam-hatip 4.270 - 153.980 -5.213 -187.962 -943 -33.982
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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