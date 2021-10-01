3600 ek gösterge memur maaşları | 3600 ek gösterge maaşlara etkisi nedir? Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergede sona gelindi. Maaşlarda ve emekli ikramiyesinde ciddi bir artışa neden olacak 3600 ek göstergenin TBMM'ye gelmesi sabırsızlıkla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge konusu üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür.' dedi. Peki 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire maaşlarına etkisi ne kadar? Memurlar ve emekliler 3600 ek gösterge ile maaşları ne kadar olacak? Memurların (öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi) 3600 ek gösterge ile maaşlarına ne kadar zam gelecek?

3600 ek gösterge memur maaşları | 3600 ek gösterge maaşlara etkisi nedir? Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek göstergede sona gelindi. Maaşlarda ve emekli ikramiyesinde ciddi bir artışa neden olacak 3600 ek göstergenin TBMM'ye gelmesi sabırsızlıkla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge konusu üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür." dedi. Peki 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire maaşlarına etkisi ne kadar? Memurlar ve emekliler 3600 ek gösterge ile maaşları ne kadar olacak? Memurların (öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi) 3600 ek gösterge ile maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca memurun yıllardır beklediği 3600 ek göstergede artık sona gelindi. Hükümet 3600 ekgösterge üzerindeki taslak çalışmalarını tamamladı. Buna göre ek göstergeden polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi meslek gruplarından 1.6 milyon memur yararlanacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte memurların maaşlarında ciddi oranda artış olacak, aynı zamanda emekli maaşları ve emekli ikramiyerleri de artacak. Milyonlarca kişinin kesesini doğrudan ilgilendiren 3600 ek göstergelerle ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

TBMM yeni yıl yasama çalışmalarına 1 Ekim 2021'de başladı. TBMM'ye gelecek en önemli konulardan bir tanesi de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge kanunu. 3600 ek gösterge için hazırlanan taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak taslağın çok yakın bir süre içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Taslağın hangi tarihte Meclis'e sunulacağına dair henüz net bir bilgi yok. Tahminlere göre bir kaç ay içerisinde 3600 ek gösterge taslağı TBMM'ye sunulabilir.

3600 ek göstergenin maaşlara etkisi nedir?

3600 ek gösterge bir çok memurun kesesini doğrudan ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile en düşük memur maaşları iyileştirilecek. 3600 ek gösterge memurların maaşlarınada yaklaşık olarak yüzde 20-25 oranında bir artış yapması bekleniyor.

3600 ek gösterge memur maaşları 2021-2022

3600 ek göstergenin çıkması durumunda bir çok meslek grubundan mlyonlarca memurn maaşları artacak. Peki 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi nedir? İşte 3600 ek göstergenin emekli maaşlarına etkisi;

Polis maaşları 3600 ek gösterge ile 530 TL artacak

Öğretmen maaşları 3600 ek gösterge ile 525 TL artacak

Hemşire maaşları 3600 ek gösterge ile 5302 TL artacak

Din görevlisi maaşları 3600 ek gösterge ile 530 TL artacak

3600 ek göstergenin emekli ikramiyelerine etkisi

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

Bakan Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında şunları söyledi: "Bugün yine Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Ve bu sözümüzü yerine getirmek için de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.