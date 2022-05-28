3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşları nasıl etkileyecek?

Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek göstergede son viraja girildi. Görüşmeler tamamlandı, düzenlemenin içeriği belli oldu. Önümüzdeki günlerde de kamuoyuna bilgi verilmesi bekleniyor.

Peki düzenleme kimleri kapsıyor, maaşlarla ikramiyeler ne kadar artacak? Emekli memurlar ikramiye farkı alacak mı?

Prof. Dr. Cem Kılıç konuya ilişkin soruları NTV'de şu şekilde cevaplandırdı:

Başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı özellikle polis öğretmen hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını açıklamıştı ama bu komisyon toplantıları çerçevesinde süreç içinde bazı değişiklikler oldu özellikle sadece ek göstergesi 3600'ün altında olan ünvanlar için değil bütün ünvanlar için bir çalışma yapılması gerektiği özellikle bakanlık tarafından belirtildi ve çalışmalar yürütüldü.

Bir de yardımcı hizmetler sınıfı var ki onlarda hiç ek gösterge yok belki onların da bir ek göstergeye kavuşmaları ve maaşlarının artması gibi bir tamamlayıcı çalışma yürütülüyor.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Öğretmenleri ele alalım, şu anda 3000 ek gösterge sahibi bir öğretmen 7956 lira görev aylığı alıyor, ocak ayı itibarı ile emekli aylığı da 5627 lira, ek gösterge 3600'e çıkarsa maaşında diğer gruplar gibi bir azalma var, 100 liraya yakın ama emekli aylığı 5627 liradan 6861 liraya çıkıyor, 1234 lira ciddi bir artış. Ve keza diğer gruplarda olduğu gibi 45 bin lira da ikramiye artı bir rakam ortaya çıkıyor. 3600 ek gösterge konusu mevcut maaştan ziyade emekli maaşı ve ikramiye üzerinde olumlu bir etki yaratacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE DAHA ÖNCE EMEKLİ OLMUŞ MEMURLAR İKRAMİYE FARKI ALACAK MI?

Emekli ikramiye farkı almayacaklar ama emekli aylıkları olumlu etkilenecek. Onlar daha önce emekli oldukları için şu an itibarı ile emekli aylıklarında bir artış söz konusu olacak. .