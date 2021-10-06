3600 ek gösterge kimlere verilecek? Hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek?

3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek gösterge konusunda sona doğru gelindi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerinde artış yapılmasını sağlayacak 3600 ek gösterge yasası yakın zamanda TBMM'ye sunulması bekleniyor. 3600 ek göstergede son viraja girilmişken bazı memurlar kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki 3600 ek göstergeden kimler yararlanamayacak? Ülkemizde değişik kurumlarda çalışan milyonlarca memur var. Peki hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek?

3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek gösterge konusunda sona doğru gelindi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerinde artış yapılmasını sağlayacak 3600 ek gösterge yasası yakın zamanda TBMM'ye sunulması bekleniyor. 3600 ek göstergede son viraja girilmişken bazı memurlar kendilerine 3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki 3600 ek göstergeden kimler yararlanamayacak? Ülkemizde değişik kurumlarda çalışan milyonlarca memur var. Peki hangi memurlara 3600 ek gösterge verilecek?

3600 ek göstergeler yıllardır bekleniyordu. Sonunda 3600 ek göstergelerle ilgili çalışmalar başladı ve çalışma kısa süre içinde TBMM'ye sunulacak. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı 3600 ek gösterge açıklaması milyonlarca memurun ve memur emeklisinin içini ferahlatmıştı. Soylu açıklamasında şunları demişti: 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Ve bu sözümüzü yerine getirmek için de sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir." Bu açıklamanın ardından vatandaşlar hangi memurlara 3600 ek gösterge verileceğini araştırmaya başladı.

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

TBMM yeni yıl yasama çalışmalarına 1 Ekim 2021'de başladı. TBMM'ye gelecek en önemli konulardan bir tanesi de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge kanunu. 3600 ek gösterge için hazırlanan taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak taslağın çok yakın bir süre içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Taslağın hangi tarihte Meclis'e sunulacağına dair henüz net bir bilgi yok. Tahminlere göre bir kaç ay içerisinde 3600 ek gösterge taslağı TBMM'ye sunulabilir.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı da aynı olmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.