Memur ve memur emeklisinin maaşlarını doğrudan arttıran 3600 ek göstergelerle ilgili flaş gelişme yaşandı. Memurların merakla beklediği 360 ek göstergeye ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin '3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz.' dedi. 3600 ek gösterge ile maaşları artacak olan memurlar ve memur emeklileri 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? 3600 ile memur maaşları ne kadar olur? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 3600 ek gösterge gelirse memur maaşları ne kadar artar?

Memur ve memur emeklisinin maaşlarını doğrudan arttıran 3600 ek göstergelerle ilgili flaş gelişme yaşandı. Memurların merakla beklediği 360 ek göstergeye ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz." dedi. 3600 ek gösterge ile maaşları artacak olan memurlar ve memur emeklileri 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? 3600 ile memur maaşları ne kadar olur? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki 3600 ek gösterge gelirse memur maaşları ne kadar artar?

3600 ek gösterge konusu memurların yıllardır beklediği, çözüme kavuşmasını arzu ettiği konuların başında geliyor. 3600 ek göstergelerle ilgili somut bir gelişme yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklama ile 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyen milyonlarca memuru ve emekliyi sevindirdi. Bilgin açıklamasında "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz." dedi. Memurlar da 3600 ek gösrterge ile maaşlarında ne kadar artış olacağını araştırmaya başladı. Peki 3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek? 3600 ile memur maaşları ne kadar olur?

3600 ek gösterge ile maaşlara ne kadar zam gelecek?

3600 ek gösterge memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini doğrudan artıracak. Ek gösterge düzenlemesi hayta ggeçirilirse ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

3600 ile memur maaşları ne kadar olur?

Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar olur?

Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 TL arası) karşın, emekli aylığını yaklaşık 800-1.000 lira arasında artırıyor.

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e çıkarsa 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkacak ve 1.021 lira bir artış olacak.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3600'e yükselirse 3 bin 873 lira olan emekli maaşı 4 bin 723 liraya çıkacak. Yani 849 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti olan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 906 lira bir artış olacak.

3600 ek gösterge ne işe yarıyor?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

3600 ek gösterge 1.3 milyon memura verilecek

Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (yaklaşık olarak 20-50 TL arası) karşın, emekli aylığını yaklaşık 800-1.000 lira arasında artırıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.