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TIMETURK / EKONOMİ / 3600 ek gösterge için ''lise-üniversite mezunu'' ayrımı

3600 ek gösterge için ''lise-üniversite mezunu'' ayrımı

3600 ek gösterge için 'lise ve üniversite mezunu' ayrımı yapılması görüşü ağırlık kazandı, emekli maaşları konusunda ise seyyanen zam görüşü ağırlık kazandı.

1 Saat Önce
2021-11-23 07:16:47
3600 ek gösterge için ''lise-üniversite mezunu'' ayrımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ocakta Meclis'e getirileceğini açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi için alternatifli taslaklar üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi.

3600 ek gösterge konusunda lise-üniversite mezunu çalışan ayrımına gidileceği öğrenildi. Yapılan toplantılarda "Lise mezunu ile üniversite mezunları aynı göstergeden maaş alamazlar. Genel bir düzenleme yapılması doğru olmaz" görüşü ön plana çıktı.

Ek gösterge konusunda yeni bir tanımlamaya gidileceği ifade ediliyor.

Bu arada emekli maaşlarındaki artış konusunda yapılan çalışmalarda da iki farklı öneri tartışılıyor. Buna göre maaşı 2 bin veya 2.500 liranın altında olanlara seyyanen zam yapılmasının yanı sıra, asgari ücrette olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artışa gidilmesi formülü masada yer alıyor.

Kaynak:Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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