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TIMETURK / EKONOMİ / 3600 ek gösterge için görüşmeler başlıyor

3600 ek gösterge için görüşmeler başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmaları kapsamında bir araya gelecek. Memur ve emekli maaşları ile emekli ikramiyelerini etkileyecek düzenlemenin birçok meslek grubunu kapsaması bekleniyor.

1 Saat Önce
2022-02-14 23:33:04
3600 ek gösterge için görüşmeler başlıyor

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Konuyla ilgili bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur- Sen'in bir araya gelmesi bekleniyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Teknik hizmetlerden tutun genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden tutun da diğer alanlara varana kadar konuyla bütün kamu görevlilerinin bu anlamda içerisinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz." dedi.

3600 ek gösterge memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek.

Kamu görevlileri açısından son derece önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Yalçın, "Çünkü bu emekli ikramiyelerinde önemli bir iyileştirme oluşturulacak. Yani 30 bin liraya yakın. Değişen oranlarda da emekli maaşlarında artış sağlayacak." diye konuştu.

Süreç nasıl işleyecek?

Yalçın, "Burada çalışma bakanlığının bir ön hazırlığı olduğu belirtildi. Bu ön hazırlık görülecek ve buna göre tartışmalar yürütülerek adaletli, hakkaniyetli bir düzenleme ortaya çıkarmak için çalışanlarımızı temsilen masada olacağız" dedi.

Düzenlemenin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

TRTHaber .

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