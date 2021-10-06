Yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergelerde sona gelindi. Milyonlarca memurun emekli ikramiyesinde 3600 ek gösterge ile birlikte binlerce lira artış yaşanacak. Emekli olmayı düşünen ve emekliliği yaklaşan memurlar 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi 3600 ek gösterge ile kaç bin lira aratacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Peki 3600 ek gösterge emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak?

Yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergelerde sona gelindi. Milyonlarca memurun emekli ikramiyesinde 3600 ek gösterge ile birlikte binlerce lira artış yaşanacak. Emekli olmayı düşünen ve emekliliği yaklaşan memurlar 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi 3600 ek gösterge ile kaç bin lira aratacak? gibi sorulara yanıt arıyor. Peki 3600 ek gösterge emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak?

3600 ek gösterge milyonlarca memur emeklisi ve memur çalışnın maaşlarını ve emekli ikramiyelerini artıracak. Yeni yasama yılının başlamasıyla yakın zamanda TBMM'ye sunulması beklenen 3600 ek göstergelerle ilgili çalışamlarda sona gelindi. 3600 ek gösterge ile memur emekli ikramiyelerinde ciddi bir artış olacak. Peki 3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar artacak? Emekli ikramiyesi 3600 ek gösterge ile kaç bin lira aratacak?

3600 ek gösterge emekli ikramiyesi ne kadar artacak?

Posta'da yer alan habere göre, 3600 ek gösterge ile bir çok memurun mekli ikramiyesinde büyük bir artış olacak.

2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 31 bin 913 lira artış oluyor.

Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya çıkıyor ve 38 bin 296 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 olan 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi halinde 129 bin 126 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli ikramiyesinde 28 bin 318 lira artış oluyor.

Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 154 bin 951 lira olan emekli ikramiyesi 188 bin 933 liraya yükseliyor ve 33 bin 981 lira bir artış oluyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

TBMM yeni yıl yasama çalışmalarına 1 Ekim 2021'de başladı. TBMM'ye gelecek en önemli konulardan bir tanesi de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge kanunu. 3600 ek gösterge için hazırlanan taslak üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak taslağın çok yakın bir süre içinde TBMM'ye sunulması bekleniyor. Taslağın hangi tarihte Meclis'e sunulacağına dair henüz net bir bilgi yok. Tahminlere göre bir kaç ay içerisinde 3600 ek gösterge taslağı TBMM'ye sunulabilir.

3600 ek göstergenin maaşlara etkisi nedir?

3600 ek gösterge bir çok memurun kesesini doğrudan ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge ile en düşük memur maaşları iyileştirilecek. 3600 ek gösterge memurların maaşlarınada yaklaşık olarak yüzde 20-25 oranında bir artış yapması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.