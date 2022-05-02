DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Burak Sergen: Her şeye karşı çıkmak muhaliflik değil
Adı Sevgi 8.bölüm izle Atv | Adı Sevgi yeni bölüm (8.bölüm) tek parça full Hd izle | Adı Sevgi yayınlandı mı?
Kayısı çekirdeği ihracatından 5,2 milyon dolarlık gelir
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki
3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler 10 Mayıs'taki toplantıda
Yargı 31. bölüm izle | Yargı son bölüm ne zaman? Yargı 31.bölüm neden yok?
Akar: Yunanistan inatla provokatif eylemlerini sürdürüyor
İslam Memiş yatırımcıları uyardı: Mayıs-Temmuz aralığını oldukça riskli görüyorum
Kantaron yağı neye faydası var? Sarı ve kırmızı kantaron nedir ne işe yarar? Kantaron çayı ne işe yarar?
İspanya'da telefon dinleme skandalı
İslam'ı seçen Japon Akademisyen: Allah'ın dilemediği hiçbir şey gerçekleşmez
Akşener'den İstanbul ve Ankara örneği
Bakan Özer'den 'Köy yaşam merkezleri' açıklaması
Ukrayna: Son 24 saatte 300 Rus askeri daha öldürüldü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram mesajı

TIMETURK / EKONOMİ / 3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler 10 Mayıs'taki toplantıda

3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler 10 Mayıs'taki toplantıda

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. 10 Mayıs'ta yapılacak son toplantının ardından düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.

54 Dakika Önce
2022-05-02 13:35:54
3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler 10 Mayıs'taki toplantıda

Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı.

Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek.

Öğretmen, polis, din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak

3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi.

Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak.
Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak

Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

Son toplantı 10 Mayıs'ta

Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek.

3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş