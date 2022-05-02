3600 ek gösterge düzenlemesinde gözler 10 Mayıs'taki toplantıda

Polis, hemşire ve din görevlilerine verilecek 3600 ek gösterge çalışması bu ay tamamlanacak. 10 Mayıs'ta yapılacak son toplantının ardından düzenleme Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesiyle maaş, emekli aylıkları ve ikramiyelerde artışlar olacak.