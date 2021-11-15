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3600 Ek Gösterge Çıktı mı? 3600 Ek Gösterge Nedir? Kimleri Kapsayacak?

Milyonlarca çalışanın gündeminde 3600 ek gösterge var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek yıl sonuna işaret etti. Bakan Bilgin'den bir açıklama daha geldi. Peki 3600 ek göstergesi nedir, kimleri kapsayacak?

1 Saat Önce
2021-11-15 10:50:46
3600 Ek Gösterge Çıktı mı? 3600 Ek Gösterge Nedir? Kimleri Kapsayacak?

Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret artışının detaylarını paylaşırken, polis, öğretmenler, din görevlileri ve hemşireleri yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede son durumu da bildirdi. Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini belirtti. İşte merak edilen detaylar...

3600 Ek Gösterge Nedir?

Ek gösterge, memur maaşlarını, emekli maaşlarını ve maaşlarını hesaplama yöntemidir. Hesaplama yöntemi olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir.

3600 Ek Gösterge Faydaları Neler?

Ek gösterge, memur maaşlarını, emekli maaşlarını ve maaşlarını hesaplama yöntemidir. Hesaplama yöntemi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir.

3600 Ek Gösterge Çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayısız insanı ilgilendiren ek göstergeden bahsetti; Bu kapsamda başta öğretmenlerimiz olmak üzere personelimizin önemli bir bölümünü kapsayan 3600 ek gösterge sorununu önümüzdeki yıl sonuna kadar çözmeyi planlıyoruz” dedi.

Bakan Bilgin, asgari ücret artışına değinerek, 'Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Diğer bir konu ise 3600 Ek Gösterge sorunudur. Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile bu çalışmayı bitirmek için çalışıyoruz. Ocak ayında Meclis'e getireceğiz inşallah' dedi.

3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsayacak?

3600 ek gösterge dört meslek grubunu kapsar: polis, öğretmenler, din görevlileri ve hemşireler. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600'e yükselecek.

Yönetmelik, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak ek bir gösterge artırılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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