3600 ek gösterge açıklaması | Son Dakika: Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi! Mayıs 3600 ek gösterge ve EYT

3600 ek gösterge açıklaması | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi. Bilgin konuşması esnasında 'sözleşmeli meselesi ve EYT meselesi dosya dosya önümüzde' diyerek, sırasıyla vatandaşın sorunlarının giderileceğini belirtti. Peki ama 3600 ek gösterge ne zaman sonuçlanacak? Son dakika 3600 ek gösterge düzenlemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için tarih verdi. Bilgin konuşması esnasında "sözleşmeli meselesi ve EYT meselesi dosya dosya önümüzde" diyerek, sırasıyla vatandaşın sorunlarının giderileceğini belirtti. Peki ama 3600 ek gösterge ne zaman sonuçlanacak? Son dakika 3600 ek gösterge düzenlemesi...

3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde."

Bunun yanı sıra Bilgin; "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var."

3600 ek gösterge ne anlama gelir?

Belli başlı görevde bulunan çalışanların; ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi orandaartmış olacak.



Bu düzenleme sonrasında memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması amaçlanıyor. .