3600 ek gösterge 2022'nin sonunda mı çıkacak? 3600 ek gösterge 2022 yılında mı çıkacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge konusunda yeni gelişme yaşandı. Milyonlarca kişi 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını araştırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili flaş açıklama geldi. Memurların ve memur emeklilerin maaşından emekli ikramiyesine kadar bir çok kalemde ceplerini doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda yeni gelişme yaşandı. Erdoğan 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını açıkladı.

3600 ek gösterge 2022'nin sonunda mı çıkacak? 3600 ek gösterge 2022 yılında mı çıkacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge konusunda yeni gelişme yaşandı. Milyonlarca kişi 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını araştırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuyla ilgili flaş açıklama geldi. Memurların ve memur emeklilerin maaşından emekli ikramiyesine kadar bir çok kalemde ceplerini doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda yeni gelişme yaşandı. Erdoğan 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağını açıkladı.

3600 ek gösterge 2022'nin sonunda mı çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 3600 ek göstergelerin ne zaman çıkacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini tekrar edip duruyor. Bunu gündeme getiren biziz. Önümüzdeki yıla kadar bu meselenin çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz. Bu zat neyi konuşup duruyor."

3600 ek gösterge kimlere verilecek?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

3600 ek gösterge ile emekli maaşı ne kadar olacak?

Posta'da yer alan habere göre, 3600 ek gösterge ile ortalama bir emekli memur maaşının yaklaşık olarak 1000 TL artması bekleniyor.

Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı'na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış oluyor.

Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükseliyor ve 1.021 lira bir artış oluyor.

Ek göstergesi 3000 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi halinde 3 bin 873 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkıyor. Dolayısıyla emekli aylığında 849 lira artış oluyor.

Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 132 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya çıkıyor ve 906 lira bir artış oluyor.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı da aynı olmuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.