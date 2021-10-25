DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Benzine zam mı geldi? Benzine yapılan zam ne zaman geçerli olacak? (26 Ekim Salı)
Lübnanlı Şii alim Tufeyli'den İran'ı kızdıracak açıklama
Bakan Yanık duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 90 milyon liralık nakdi yardım
Edirne’de Cumhuriyet’in kuruluşu bisiklet yarışıyla kutlandı
İNDER'den faiz indirimi sonrası açıklama
Adana Demirspor ve Alanyaspor, Aleksandr Kokorin'e talip oldu!
Sudan'da son dakika gelişmesi: Olağanüstü hâl ilan edildi
Kazanım değerlendirme uygulaması ne zaman yapılacak? Kazanım değerlendirme uygulaması nedir?
Kedisi bahçesine girdi diye komşusunu öldürdü
Altın rekora koşuyor
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimi aştı
Teknoloji devinden çok tartışılacak uygulama
Elon Musk'ın açıklamasından sonra, yüzde 20 çakıldı
2022 asgari ücret zammı | 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Anadolu Isuzu'dan İsviçre'ye Turkuaz midibüs teslimatı

TIMETURK / EKONOMİ / 300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur?

300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur?

300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları uzun süreden sonra ilk kez düşüşe geçti. 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) konut kredisi faizlerini 1.29'a çekti. Daha önce ev kredisinde faiz oranları 1.37 seviyesindeydi. Vatandaşlar güncel faize göre çekecekleri miktara ne kadar toplam faiz geleceğini araştırıyor. 300 bin lira 10 yıl vadeli (120 Ay) kont kredisi toplam geri ödemesi ne kadar olur?

2 Saat Önce
2021-10-25 11:30:55
300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur?
300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları uzun süreden sonra ilk kez düşüşe geçti. 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) konut kredisi faizlerini 1.29'a çekti. Daha önce ev kredisinde faiz oranları 1.37 seviyesindeydi. Vatandaşlar güncel faize göre çekecekleri miktara ne kadar toplam faiz geleceğini araştırıyor. 300 bin lira 10 yıl vadeli (120 Ay) kont kredisi toplam geri ödemesi ne kadar olur?
Merkez Bankası'nın Eylül'de 100 baz puan ve Ekim'de 200 baz puan faiz indirimini ardından kamu bankalarından vatandaşları sevindiren yeni bir hamle geldi. Devlet bankası olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizlerini düşürdü. Buna göre kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyonaltı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.
300 BİN TL KONUT KREDİSİ10 YIL (120 AY) MALİYETİ
300.000 lira konut kredisi çeken bir vatandaş toplam ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. İşte 1.29 faiz oranına göre 300 bin TL 120 ay kredinin geri deöemesi;
Toplam Maliyet: 591.433 TL
Toplam Faiz: 291.433 TL
Aylık Taksit: 4.929 TL
300 BİN TL KONUT KREDİSİ TOPLAM GERİ ÖDEME
TAKSİT NOTARİHTAKSİTANAPARAFAİZKKDFBSMVKALAN ANAPARA
1 25.11.2021 7.212,79 3.342,79 3.870,00 0,00 0,00 296.657,21
2 25.12.2021 7.212,79 3.385,91 3.826,88 0,00 0,00 293.271,30
3 25.01.2022 7.212,79 3.429,59 3.783,20 0,00 0,00 289.841,71
4 25.02.2022 7.212,79 3.473,83 3.738,96 0,00 0,00 286.367,88
5 25.03.2022 7.212,79 3.518,64 3.694,15 0,00 0,00 282.849,24
6 25.04.2022 7.212,79 3.564,03 3.648,76 0,00 0,00 279.285,21
7 25.05.2022 7.212,79 3.610,01 3.602,78 0,00 0,00 275.675,20
8 25.06.2022 7.212,79 3.656,58 3.556,21 0,00 0,00 272.018,62
9 25.07.2022 7.212,79 3.703,75 3.509,04 0,00 0,00 268.314,87
10 25.08.2022 7.212,79 3.751,53 3.461,26 0,00 0,00 264.563,34
11 25.09.2022 7.212,79 3.799,92 3.412,87 0,00 0,00 260.763,42
12 25.10.2022 7.212,79 3.848,94 3.363,85 0,00 0,00 256.914,48
13 25.11.2022 7.212,79 3.898,59 3.314,20 0,00 0,00 253.015,89
14 25.12.2022 7.212,79 3.948,89 3.263,90 0,00 0,00 249.067,00
15 25.01.2023 7.212,79 3.999,83 3.212,96 0,00 0,00 245.067,17
16 25.02.2023 7.212,79 4.051,42 3.161,37 0,00 0,00 241.015,75
17 25.03.2023 7.212,79 4.103,69 3.109,10 0,00 0,00 236.912,06
18 25.04.2023 7.212,79 4.156,62 3.056,17 0,00 0,00 232.755,44
19 25.05.2023 7.212,79 4.210,24 3.002,55 0,00 0,00 228.545,20
20 25.06.2023 7.212,79 4.264,56 2.948,23 0,00 0,00 224.280,64
21 25.07.2023 7.212,79 4.319,57 2.893,22 0,00 0,00 219.961,07
22 25.08.2023 7.212,79 4.375,29 2.837,50 0,00 0,00 215.585,78
23 25.09.2023 7.212,79 4.431,73 2.781,06 0,00 0,00 211.154,05
24 25.10.2023 7.212,79 4.488,90 2.723,89 0,00 0,00 206.665,15
25 25.11.2023 7.212,79 4.546,81 2.665,98 0,00 0,00 202.118,34
26 25.12.2023 7.212,79 4.605,46 2.607,33 0,00 0,00 197.512,88
27 25.01.2024 7.212,79 4.664,87 2.547,92 0,00 0,00 192.848,01
28 25.02.2024 7.212,79 4.725,05 2.487,74 0,00 0,00 188.122,96
29 25.03.2024 7.212,79 4.786,00 2.426,79 0,00 0,00 183.336,96
30 25.04.2024 7.212,79 4.847,74 2.365,05 0,00 0,00 178.489,22
31 25.05.2024 7.212,79 4.910,28 2.302,51 0,00 0,00 173.578,94
32 25.06.2024 7.212,79 4.973,62 2.239,17 0,00 0,00 168.605,32
33 25.07.2024 7.212,79 5.037,78 2.175,01 0,00 0,00 163.567,54
34 25.08.2024 7.212,79 5.102,77 2.110,02 0,00 0,00 158.464,77
35 25.09.2024 7.212,79 5.168,59 2.044,20 0,00 0,00 153.296,18
36 25.10.2024 7.212,79 5.235,27 1.977,52 0,00 0,00 148.060,91
37 25.11.2024 7.212,79 5.302,80 1.909,99 0,00 0,00 142.758,11
38 25.12.2024 7.212,79 5.371,21 1.841,58 0,00 0,00 137.386,90
39 25.01.2025 7.212,79 5.440,50 1.772,29 0,00 0,00 131.946,40
40 25.02.2025 7.212,79 5.510,68 1.702,11 0,00 0,00 126.435,72
41 25.03.2025 7.212,79 5.581,77 1.631,02 0,00 0,00 120.853,95
42 25.04.2025 7.212,79 5.653,77 1.559,02 0,00 0,00 115.200,18
43 25.05.2025 7.212,79 5.726,71 1.486,08 0,00 0,00 109.473,47
44 25.06.2025 7.212,79 5.800,58 1.412,21 0,00 0,00 103.672,89
45 25.07.2025 7.212,79 5.875,41 1.337,38 0,00 0,00 97.797,48
46 25.08.2025 7.212,79 5.951,20 1.261,59 0,00 0,00 91.846,28
47 25.09.2025 7.212,79 6.027,97 1.184,82 0,00 0,00 85.818,31
48 25.10.2025 7.212,79 6.105,73 1.107,06 0,00 0,00 79.712,58
49 25.11.2025 7.212,79 6.184,50 1.028,29 0,00 0,00 73.528,08
50 25.12.2025 7.212,79 6.264,28 948,51 0,00 0,00 67.263,80
51 25.01.2026 7.212,79 6.345,09 867,70 0,00 0,00 60.918,71
52 25.02.2026 7.212,79 6.426,94 785,85 0,00 0,00 54.491,77
53 25.03.2026 7.212,79 6.509,85 702,94 0,00 0,00 47.981,92
54 25.04.2026 7.212,79 6.593,82 618,97 0,00 0,00 41.388,10
55 25.05.2026 7.212,79 6.678,88 533,91 0,00 0,00 34.709,22
56 25.06.2026 7.212,79 6.765,04 447,75 0,00 0,00 27.944,18
57 25.07.2026 7.212,79 6.852,31 360,48 0,00 0,00 21.091,87
58 25.08.2026 7.212,79 6.940,70 272,09 0,00 0,00 14.151,17
59 25.09.2026 7.212,79 7.030,24 182,55 0,00 0,00 7.120,93
60 25.10.2026 7.212,79 7.120,93 91,86 0,00 0,00 0,00
TOPLAM: 432.767,40 300.000,00 132.767,40 0,00 0,00

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş