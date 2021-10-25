300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları uzun süreden sonra ilk kez düşüşe geçti. 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) konut kredisi faizlerini 1.29'a çekti. Daha önce ev kredisinde faiz oranları 1.37 seviyesindeydi. Vatandaşlar güncel faize göre çekecekleri miktara ne kadar toplam faiz geleceğini araştırıyor. 300 bin lira 10 yıl vadeli (120 Ay) kont kredisi toplam geri ödemesi ne kadar olur?

300 bin TL konut kredisi 10 yıl (120 ay) maliyeti | 300.000 TL konut kredisi 10 yılda toplam ne kadar olur? Konut kredisi faiz oranları uzun süreden sonra ilk kez düşüşe geçti. 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) konut kredisi faizlerini 1.29'a çekti. Daha önce ev kredisinde faiz oranları 1.37 seviyesindeydi. Vatandaşlar güncel faize göre çekecekleri miktara ne kadar toplam faiz geleceğini araştırıyor. 300 bin lira 10 yıl vadeli (120 Ay) kont kredisi toplam geri ödemesi ne kadar olur?

Merkez Bankası'nın Eylül'de 100 baz puan ve Ekim'de 200 baz puan faiz indirimini ardından kamu bankalarından vatandaşları sevindiren yeni bir hamle geldi. Devlet bankası olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizlerini düşürdü. Buna göre kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyonaltı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları uygulayacak.

300 BİN TL KONUT KREDİSİ10 YIL (120 AY) MALİYETİ

300.000 lira konut kredisi çeken bir vatandaş toplam ne kadar ödeyeceğini merak ediyor. İşte 1.29 faiz oranına göre 300 bin TL 120 ay kredinin geri deöemesi;

Toplam Maliyet: 591.433 TL

Toplam Faiz: 291.433 TL

Aylık Taksit: 4.929 TL

300 BİN TL KONUT KREDİSİ TOPLAM GERİ ÖDEME

TAKSİT NO TARİH TAKSİT ANAPARA FAİZ KKDF BSMV KALAN ANAPARA 1 25.11.2021 7.212,79 3.342,79 3.870,00 0,00 0,00 296.657,21 2 25.12.2021 7.212,79 3.385,91 3.826,88 0,00 0,00 293.271,30 3 25.01.2022 7.212,79 3.429,59 3.783,20 0,00 0,00 289.841,71 4 25.02.2022 7.212,79 3.473,83 3.738,96 0,00 0,00 286.367,88 5 25.03.2022 7.212,79 3.518,64 3.694,15 0,00 0,00 282.849,24 6 25.04.2022 7.212,79 3.564,03 3.648,76 0,00 0,00 279.285,21 7 25.05.2022 7.212,79 3.610,01 3.602,78 0,00 0,00 275.675,20 8 25.06.2022 7.212,79 3.656,58 3.556,21 0,00 0,00 272.018,62 9 25.07.2022 7.212,79 3.703,75 3.509,04 0,00 0,00 268.314,87 10 25.08.2022 7.212,79 3.751,53 3.461,26 0,00 0,00 264.563,34 11 25.09.2022 7.212,79 3.799,92 3.412,87 0,00 0,00 260.763,42 12 25.10.2022 7.212,79 3.848,94 3.363,85 0,00 0,00 256.914,48 13 25.11.2022 7.212,79 3.898,59 3.314,20 0,00 0,00 253.015,89 14 25.12.2022 7.212,79 3.948,89 3.263,90 0,00 0,00 249.067,00 15 25.01.2023 7.212,79 3.999,83 3.212,96 0,00 0,00 245.067,17 16 25.02.2023 7.212,79 4.051,42 3.161,37 0,00 0,00 241.015,75 17 25.03.2023 7.212,79 4.103,69 3.109,10 0,00 0,00 236.912,06 18 25.04.2023 7.212,79 4.156,62 3.056,17 0,00 0,00 232.755,44 19 25.05.2023 7.212,79 4.210,24 3.002,55 0,00 0,00 228.545,20 20 25.06.2023 7.212,79 4.264,56 2.948,23 0,00 0,00 224.280,64 21 25.07.2023 7.212,79 4.319,57 2.893,22 0,00 0,00 219.961,07 22 25.08.2023 7.212,79 4.375,29 2.837,50 0,00 0,00 215.585,78 23 25.09.2023 7.212,79 4.431,73 2.781,06 0,00 0,00 211.154,05 24 25.10.2023 7.212,79 4.488,90 2.723,89 0,00 0,00 206.665,15 25 25.11.2023 7.212,79 4.546,81 2.665,98 0,00 0,00 202.118,34 26 25.12.2023 7.212,79 4.605,46 2.607,33 0,00 0,00 197.512,88 27 25.01.2024 7.212,79 4.664,87 2.547,92 0,00 0,00 192.848,01 28 25.02.2024 7.212,79 4.725,05 2.487,74 0,00 0,00 188.122,96 29 25.03.2024 7.212,79 4.786,00 2.426,79 0,00 0,00 183.336,96 30 25.04.2024 7.212,79 4.847,74 2.365,05 0,00 0,00 178.489,22 31 25.05.2024 7.212,79 4.910,28 2.302,51 0,00 0,00 173.578,94 32 25.06.2024 7.212,79 4.973,62 2.239,17 0,00 0,00 168.605,32 33 25.07.2024 7.212,79 5.037,78 2.175,01 0,00 0,00 163.567,54 34 25.08.2024 7.212,79 5.102,77 2.110,02 0,00 0,00 158.464,77 35 25.09.2024 7.212,79 5.168,59 2.044,20 0,00 0,00 153.296,18 36 25.10.2024 7.212,79 5.235,27 1.977,52 0,00 0,00 148.060,91 37 25.11.2024 7.212,79 5.302,80 1.909,99 0,00 0,00 142.758,11 38 25.12.2024 7.212,79 5.371,21 1.841,58 0,00 0,00 137.386,90 39 25.01.2025 7.212,79 5.440,50 1.772,29 0,00 0,00 131.946,40 40 25.02.2025 7.212,79 5.510,68 1.702,11 0,00 0,00 126.435,72 41 25.03.2025 7.212,79 5.581,77 1.631,02 0,00 0,00 120.853,95 42 25.04.2025 7.212,79 5.653,77 1.559,02 0,00 0,00 115.200,18 43 25.05.2025 7.212,79 5.726,71 1.486,08 0,00 0,00 109.473,47 44 25.06.2025 7.212,79 5.800,58 1.412,21 0,00 0,00 103.672,89 45 25.07.2025 7.212,79 5.875,41 1.337,38 0,00 0,00 97.797,48 46 25.08.2025 7.212,79 5.951,20 1.261,59 0,00 0,00 91.846,28 47 25.09.2025 7.212,79 6.027,97 1.184,82 0,00 0,00 85.818,31 48 25.10.2025 7.212,79 6.105,73 1.107,06 0,00 0,00 79.712,58 49 25.11.2025 7.212,79 6.184,50 1.028,29 0,00 0,00 73.528,08 50 25.12.2025 7.212,79 6.264,28 948,51 0,00 0,00 67.263,80 51 25.01.2026 7.212,79 6.345,09 867,70 0,00 0,00 60.918,71 52 25.02.2026 7.212,79 6.426,94 785,85 0,00 0,00 54.491,77 53 25.03.2026 7.212,79 6.509,85 702,94 0,00 0,00 47.981,92 54 25.04.2026 7.212,79 6.593,82 618,97 0,00 0,00 41.388,10 55 25.05.2026 7.212,79 6.678,88 533,91 0,00 0,00 34.709,22 56 25.06.2026 7.212,79 6.765,04 447,75 0,00 0,00 27.944,18 57 25.07.2026 7.212,79 6.852,31 360,48 0,00 0,00 21.091,87 58 25.08.2026 7.212,79 6.940,70 272,09 0,00 0,00 14.151,17 59 25.09.2026 7.212,79 7.030,24 182,55 0,00 0,00 7.120,93 60 25.10.2026 7.212,79 7.120,93 91,86 0,00 0,00 0,00 TOPLAM: 432.767,40 300.000,00 132.767,40 0,00 0,00

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