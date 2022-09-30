30 Eylül benzin-motorin indirim | Bu gece mazota indirim var mı? 30 Eylül mazota indirim yapılacak mı? Araç sahipleri güne benzin ve motorin fiyatlarına indirim yada zam olup olmayacağını araştırarak başlıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile brent petrol fiyatı katlanarak artmış ve bu durum karşısında yurt içinde akaryakıt litre satış fiyatlarına peş peşe zam gelmişti. Ancak son haftalarda brent petrol fiyatları düşüşe geçti. Savaş önceki konuma gerileyen brent petrol benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturdu. Peki 30 Eylül-1 Ekim arasında benzin ve mazota indirim yapılacak mı?

Brent petrol varil fiyatında yaşanan gerileme araç sahiplerini oldukça sevindirdi. Brent petrolde yaşanan gerileme sonrası nenzin ve mazotta indirim beklentileri oluştu. 30 Eylül Cuma günü benzim ve mazota indirim yapılıp yapılmayacağı araç sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hızlı bir yükseliş gösteren brent petrol 130 dolar seviyesine kadar çıktı. Son zamanlarda 87 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol en çok da benzin ve mazota indirim bekleyen vatandaşları sevindirdi.

30 Eylül benzin-motorin indirim

30 Eylül'de uluslararası piyasada brent petrol fiyatı 88 dolar seviyesinde işlem görüyor. Brent petrolde son günlerde düşüş sürüyor. Davaş öncesi duruma kadar gerileyen brent petrol son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol üretiminin artması, dünya ekonomisinde resesyon risklerinin ortaya çıkması brent petrol fiyatlarının çakılmasına neden oldu. 30 Eylül Cuma günü benzin ve motorine indirim yapııp yapılmayacağı da araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gece mazota indirim var mı?

Sektör temsilcileri brent petrolde yaşanan fiyat düşüşüne bağlı olarak benzin ve mazot litre satış fiyatlarında düşüş olmasını bekliyor. Ancak yurt içinde döviz kurunda yaşanan yüskeliş fiyat indirimlerini durdurabilir. 30 Eylül'de benzin ve mazota henüz indirim beklenmiyor.

30 Eylül mazota indirim yapılacak mı?

Akaryakıt sektör temsilcileri 30 Eylül'de mazota indirim konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. 30 Eylül'de benzin ve mazota indirim olmayacak.

30 Eylül güncel mazot fiyatı

İstanbul / Avrupa 23,06 TL

İstanbul / Anadolu 23,08 TL

Ankara 23,17 TL

İzmir 23,21 TL

30 Eylül güncel benin fiyatı

İstanbul / Avrupa 19,22 TL

İstanbul / Anadolu 19,23 TL

Ankara 19,36 TL

İzmir 19,35 TL .