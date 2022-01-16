3 ünlü ekonomistten 2022 dolar tahmini

Ekonomistler Remzi Özdemir, Selçuk Geçer ve Atilla Yeşilada 2022 yılı için dolar tahminlerini açıkladı. Remzi Özdemir 18 derken, Selçuk Geçer 16 lirayı işaret etti. Atilla Yeşilada ise çarpı 1.25 diyerek hesaplamayı vatandaşlara bıraktı.

Dolarda yılın son günü yeniden yükseliş yaşanırken ekonomistlerin 2022 yıl sonu dolar kuru tahmini beklentisi rakamları da açıklandı.

Dolar kuru sert bir yükselişle 18.36 TL seviyelerine kadar çıkmış ve 20 Aralık'ta yapılan müdahale ile 10 TL seviyelerine kadar gerilemişti.

2021 YILINI DOLAR KAÇTAN KAPATTI?

Patronlardünyasının haberine göre; dolar kuru yılın son işlem günü yönünü yeniden yukarıya çevirdi. 20 Aralık'tan sonra 11 TL seviyesine kadar çekilen kur yılın son işlem gününü 13,27 TL seviyesinden tamamladı.

'DOLAR YİNE 18 LİRA OLACAK'

Ekonomist Remzi Özdemir dolarizasyon uyarısı yaparak doların yeniden yükselişinin nedenini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ağzından kaçırdığı yüzde 12 faiz sözü olduğunu belirtti. 2022 senesinin ilk 3 ayı zor geçse de sonrasının iyi olacağını belirten Özdemir, Ocak ayında gerekli önlemler alınmazsa dolar kurunun yeniden 18 TL olabileceği uyarısında bulundu.

ATİLLA YEŞİLADA'DAN DOLAR TAHMİNİ

Ekonomist Atilla Yeşilada 2022 yılında dolar kuru için öngörüsünü açıkladı. Atilla Yeşilada AK Parti'nin dolar kuru hedefinin 9 lira olduğunu ancak 2022 yılında doların 2021 yıl sonundaki rakamın 1,25 çarpısı olacağını iddia etti.

SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR TAHMİNİ

Dolar kuru 30 TL olur, 50 TL olur çıkışı ile çok konuşulan ve hakkında BDDK tarafından suç duyurusunda bulunulan Selçuk Geçer dolar kurunun Ocak ayında yükselişini sürdüreceğini belirterek "Tek endişem kırılmaların olabileceği yönünde. Çünkü 3 ve 22 Ocak ve 14-15 Şubat'ta FED'in açıklayacağı karar çok önemli olacak. Bütün bunlar kurdaki kırılmaları tetikleyebilir. Normal yükseliş eğilimiyle ocak ayı içerisinde en iyi ihtimalle doların 15-16 seviyeleri göreceğini düşünüyorum" diyerek 16 TL rakamını duyurdu.

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