3 Ocak'ta ne olacak? İslam Memiş'ten flaş 3 Ocak açıklaması geldi.... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli mevduat sisteminin detayları netleştikçe dövizde yaşanan yukarı yönlü hareket yerini düşüşe bıraktı. Piyasada yaşanan olumlu havayı manipüle etmek isteyen bazı gruplar ise 3 Ocak tarihine dikkat çekmeye başladı. Vatandaşlar da 3 Ocak'ta ne olacak? 3 Ocak'ta altın yükselir mi? 3 Ocak'ta dolar ne olur? sorusunu sormaya başladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten 3 Ocak'ta altın yükselir mi? sorusuna çarpıcı yanıt geldi. NOT: Yatırım tavsiyesi değildi.

3 Ocak'ta ne olacak? 3 Ocak'ta altın yükselir mi? 3 Ocak'ta dolar ne olur? Döviz kurlarında aylardır süren yukarı yönlü hareket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile bir anda bertaraf edildi. Erdoğan açıklamasında dövize endeksli mevduat hesaplarının devreye alınacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından dolar ve altın sert bir düşüş gösterdi. Döviz kuru bir günde yüzde 40'a kadar değer kaybetti. Altın ise bin lira seviyelerinden 650 lira seviyelerine kadar düştü. Ancak yaşanan olumlu havayı manipüle etmek isteyen bir takım gruplar değişik iddialar ile piyasayı bulandırıyor ve vatandaşın aklını karıştırmaya devam ediyor.

3 Ocak'ta ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. 2021 yılının son enflasyon rakamları 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı da Aralık enflasyon oranında olacak.

"Yeni moda 3 Ocak söylentisi"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 3 Ocak ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş 3 Ocak'ta altın yükselir mi? 3 Ocak'ta dolar ne olur? sorusuna sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi: "Yeni moda 3 Ocak söylentisi. Kanmayın arkadaşlar, kanmayın. Günlük haftalık ve aylık bazda dalgalı seyir, geniş bant aralığı devam eder. Düşüş bitmedi. Kademeli alım yapan kazanır, satan kaybeder. Bugünler varlığına sahip çıkma günü."

"Tokadı yiyip oturdular"

İslam Memuiş 3 Ocak'ta hiçbir şey olmayacağının altını çizdi. İslam Memiş'in Youtube hesabından dolar ve altına yönelik yaptığı yorumlar şu şekilde: "Dibi benim dedem de bulamadı, boşuna beklemeyin! Bundan sonra çok düşük fiyattan altın ve döviz almayı beklemeyin. "Eee ben dipten alacağım" diye bekleyenlere sesleniyorum; dibi benim dedem de bulamadı. Boşuna dip aramayın. Enflasyonun yüksek geleceğini herkes biliyor. 3 Ocak meselesine gelirsek. Piyasa uçacak kaçacak, dolar 22 lira olacak, gram altın 1500 lira olacak diye uçup kaçıyorlardı. Tokadı yiyip oturdular. Şimdi de 3 Ocak gelince göreceğim ben sizi diyorlar. İyi de ne olacakmış 3 Ocak'ta. Enflasyon rakamı açıklanacak. Eeee. Enflasyon yüksek gelecekmiş. Evet yüksek gelecek. O zaman dolar ve altın uçacakmış. Bu düşüşler son düşüşler fırsatı kaçırmayın!

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildi. Uzman görüşlerine yer verilmiştir.

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