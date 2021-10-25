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TIMETURK / EKONOMİ / 3 kamu bankasından faiz indirimi

3 kamu bankasından faiz indirimi

Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortak bir açıklama yayınlayarak kredi faiz oranlarında indirim yapıldığını açıkladı. Söz konusu indirimler ticari ve konut kredileri kapsıyor. Tüketici kredisi kapsam dışında bırakıldı.

2 Saat Önce
2021-10-25 11:52:54
3 kamu bankasından faiz indirimi

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirim yaptı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirilen açıklamada, "Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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