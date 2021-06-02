3 bin lira hibe ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve zanaatkarlara 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteği yapılacağı açıklanmıştı. Müzisyenlere de bu kapsamda 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Hibe yardımı ardımı almak isteyen müzisyenler 3 bin TL hibe için nereye başvuracak? 3 bin TL destek ödemesi başvuruları bitti mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere toplam 250 milyon TL yardım yapılacağını açıkladı.

3 bin lira hibe ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve zanaatkarlara 5 bin lira ve 3 bin lira hibe desteği yapılacağı açıklanmıştı. Müzisyenlere de bu kapsamda 3 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Hibe yardımı ardımı almak isteyen müzisyenler 3 bin TL hibe için nereye başvuracak? 3 bin TL destek ödemesi başvuruları bitti mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı müzisyenlere toplam 250 milyon TL yardım yapılacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yaptığı açıklama ile müzik emekçilerine haziran ayında tek seferde 3 bin TL destek yapacağını duyurdu. Haberi alan müzisyenler de 3 bin lira hibe ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenler 3 bin TL hibe için nereye başvuracak? gibi soruları sormaya başladı. İşte 3 bin lira hibe desteği başvuru yöntemi;

3 bin lira hibe ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

Müzisyenlere 3 bin lira hibe desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Müzik Susmasın' sloganıyla müzik emekçilerine 3 bin TL destek verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği Haziran ayında tek seferde 3 bin TL ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon TL'ye ulaştırmış olacağız" denildi.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır." İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da dahil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.