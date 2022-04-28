3 bin bekçi alımı yapılacak! Mahalle ve çarşı bekçisi alımı ilanı | Bekçi alım şartları neler? 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak?

3 bin bekçi alımı yapılacak! EGM 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilana başvurular başladı. Peki bekçi alım şartları neler? Hangi şehirde bekçi alımı yapılacak? 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Mahalle ve çarşı bekçisi alımı ilanı...

EGM 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de de yayımlanan ilana başvurular başladı. Peki bekçi alım şartları neler? Hangi şehirde bekçi alımı yapılacak? 3 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Detaylar için okumaya devam edin...

Mahalle ve çarşı bekçisi alımı ilanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Resmi Gazete'de mahalle ve çarşı bekçisi alımı yapacağını duyurdu. İlana göre 3 bin 250 erkek 81 ilde istihdam edilmek üzere alınacak.

Adaylar 28 Nisan-13 Mayıs'ta "http://www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak ön başvuruda bulunabilirler.

Bekçi alım başvuruları ne zaman başlayacak?

Yayımlanan ilana göre ön başvurular, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden alınacak.

Bekçi alım başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,



Askerlik görevini bitirmiş olmak,

Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,



Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,

Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması.

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