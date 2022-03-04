3 bin bekçi alımı | EGM bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı başvurusu nereye yapılır?

3 bin bekçi alımı | Bekçi alımlarına ilişkin bilgileri araştıranlar EGM bekçi alımı şartlarını ve başvuruların nereye yapılacağını merak ediyor. EGM tarafından verilen ilana göre; çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Peki ama alınacak olan bekçiler hangi şartlarda alınacak? Bekçi alımı başvuruları nereye yapılır? İşte detaylar...

Bekçi alımlarına ilişkin bilgileri araştıranlar EGM bekçi alımı şartlarını ve başvuruların nereye yapılacağını merak ediyor. EGM tarafından verilen ilana göre; çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Peki ama alınacak olan bekçiler hangi şartlarda alınacak? Bekçi alımı başvuruları nereye yapılır? İşte detaylar...

3 bin bekçi alımı

2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla bekçilik başvuruları da henüz başlamadı. Gereken bilgilerin verilmesinin ardından haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz.

EGM bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımları için ekran henüz açılmadı. EGM'nin açıklamasının ardından detayları haber sitemizin içerisinden öğrenebilirsiniz.

Bekçi maaşları ne kadar?

2022 yılı için bekçi maaşları açıklanmadı. Yapılan açıklamanınardından Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımları için ücreti öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz yılın bekçi maaşları;

İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi. .