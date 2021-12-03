3 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları
Gram altın, haftanın son gününe yüzde 0,35 oranında değer kazancıyla giriş yaptı. İşte 3 Aralık Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
2021-12-03 09:04:26
Doların, tarihi rekorunu kırarak 14 TL'ye ulaşmasının ardından, gözler, altın fiyatlarında son duruma çevrildi. Gram altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek başladı.
Dolar fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Gram altın, haftanın son gününe yüzde 0,35 oranında değer kazancıyla giriş yaptı. İşte 3 Aralık Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram altın 774,56 TL alış fiyatı, 774,73 TL satış fiyatıyla yüzde 0,35 değer kazandı.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın 1.225,31 TL alış fiyatı, 1.253,48 TL satış fiyatına ulaştı. Çeyrek altında, yüzde 0,22 oranında değer kazancı görüldü.
YARIM ALTIN
Yarım altın 2.442,96 TL alış fiyatı, 2.506,97 satış fiyatına vardı. Yarım altında, yüzde 0,22 oranında değer kazancı gözlemlendi.
CUMHURİYET ALTINI
Haftanın son işlem gününe yüzde 0,22 oranında değer kazancıyla giriş yapan cumhuriyet altını, 5.081,00 TL alış fiyatı, 5.158,00 TL satış fiyatını gördü.
SAAT 08.50 İTİBARİYLE ALTIN FİYATLARI ŞÖYLE:
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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