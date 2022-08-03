3 Ağustos mazota indirim mi geldi? Mazota indirim var mı? 3-4 Ağustos benzine ve mazota (motorin) indirim yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyada büyük bir enerji krizi patlak verdi. Uluslararası arenada jeopolitik risklere bağlı olarak ve Rusya'nın enerji ürünlerine uygulanan ambargo nedeniyle brent petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Durum böyle olunca ülkemizde de benzin ve mazota (motorin) peş peşe zam geldi. Son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme ile benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturdu. Peki 3 Ağustos'ta mazota ve benzine indirim var mı?

3 Ağustos mazota indirim mi geldi? Mazota indirim var mı? 3-4 Ağustos benzine ve mazota (motorin) indirim yapılacak mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile dünyada büyük bir enerji krizi patlak verdi. Uluslararası arenada jeopolitik risklere bağlı olarak ve Rusya'nın enerji ürünlerine uygulanan ambargo nedeniyle brent petrol fiyatları adeta uçuşa geçti. Durum böyle olunca ülkemizde de benzin ve mazota (motorin) peş peşe zam geldi. Son günlerde brent petrolde yaşanan gerileme ile benzin ve mazota indirim beklentisi oluşturdu. Peki 3 Ağustos'ta mazota ve benzine indirim var mı?

Uluslararası arenada petrol fiyatlarında yaşanan artış ve düşüşler ülkemizde de akaryakıta (benzin, mazot) indirim yada zam olarak yansıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile küresel çapta bir enerji krizi açığa çıktı. Dünya ülkelerinde artan brent petrol fiyatları nedeniyle benzin ve mazota zam geldi. Ülkemizde de peş peşe gelen zamlardan sonra mazot ve benzinin litre fiyatı 30 TL'ye kadar dayanmıştı. Ancak son indirimler araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlattı.

3 Ağustos mazota indirim mi geldi?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme devam ederken araç sahipleri de mazota indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Brent petrol 100 doların altına düştü ve araç sahipleri indirim bekliyor. Ancak şu ana kadar akaryakıt sektör kaynaklarından indirime dair bir açıklama gelmedi.

3-4 Ağustos mazota indirim var mı?

Brent petrolde yaşanan gerileme araç sahiplerini heyecanlandırdı. Ancak benzin yada mazota yönelik herhangi bir indirim yada zam duyurusu gelmedi.

Benzine ve mazota (motorin) indirim yapılacak mı?

Geçtiğimiz günerde benzin ve mazota peş peşe indirim gelmişti. 26 Temmuz Salı günü mazota 92 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından 27 Temmuz Çarşamba günü itibarı ile de benzinde 50 kuruş indirim yapılmıştı. Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde araç sahiplerinde indirim beklentisi oluştu. Ancak 3-4 Ağustos'ta benzin ve mazot indirimi henüz açıklanmadı.

3 Ağustos Brent petrol ne kadar?

Küresel ekonomideki yavaşlamanın petrol talebini düşüreceği endişeleri ve dolardaki artışın etkisiyle petrol fiyatları dün 100 doların altına gerilemişti. OPEC+ birliğinin eylülden itibaren günlük 100 bin varil artış kararı sonrasında Brent petrol fiyatı 101,54 dolara yükseldi.

3 Ağustos mazot fiyatı

İstanbul / Avrupa 24,47 TL

İstanbul / Anadolu 24,49 TL

Ankara 24,58 TL

İzmir 24,60 TL

3 Ağustos benzin fiyatı

Ankara 22,36 TL

İstanbul / Avrupa 22,24 TL

İstanbul / Anadolu 22,25 TL

İzmir 22,36 TL

.