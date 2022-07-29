29 Temmuz LPG'ye zam mı geldi? Otogaz ne kadar oldu? 29-30 Temmuz LPG'ye zam var mı? Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zam ve indirim haberlerini takip ederek güne başlıyor. avantajlı ve ekonomik yakıt olarak bilinen LPG gelen son zamların ardından cazip olma özelliğini kaybetti. LPG'ye 29 Temmuz'da bir zam haberi daha geldi. Peki otogaz litresi ne kadar, kaç TL oldu?

29 Temmuz LPG'ye zam mı geldi? Otogaz ne kadar oldu? 29-30 Temmuz LPG'ye zam var mı? Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zam ve indirim haberlerini takip ederek güne başlıyor. avantajlı ve ekonomik yakıt olarak bilinen LPG gelen son zamların ardından cazip olma özelliğini kaybetti. LPG'ye 29 Temmuz'da bir zam haberi daha geldi. Peki otogaz litresi ne kadar, kaç TL oldu?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya genelinde enerji ürünlerinde bir kriz yaşandı. Petrol ve doğalgaz ürünleri bu krizlerden en çok etkilenenler oldu. Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren kriz durumu akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam olarak yansıdı. Benzin ve motorinin yanında LPG'ye de peş peşe zamlar geldi. Tüplü araç sahiplerini ilgilendiren bir sıcak gelişme de bugün yaşandı.

29 Temmuz LPG'ye zam mı geldi?

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve motorine gelen zamların ardından bir zam haberi de otobaz (LPG) için geldi. LPG'ye 29 Temmuz'da zam yapılacağı duyuruldu.

29-30 Temmuz LPG'ye zam var mı?

29 Temmuz Cuma'yı 30 Temmuz Cumartesiye bağlayan gece LPG'ye zam gelecek. Zammın miktarı ise 30 kuruş olacak.

Otogaz ne kadar oldu? 29 Temmuz

Adana 10,87

Adıyaman 10,94

Afyonkarahisar 10,74

Ağrı 11,16

Amasya 11,02

Ankara 10,91

Antalya 10,79

Artvin 11,18

Aydın 10,74

Balıkesir 10,74

Bilecik 10,69

Bingöl 11,01

Bitlis 11,06

Bolu 10,67

Burdur 10,82

Bursa 10,68

Çanakkale 10,79

Çankırı 10,97

Çorum 10,99

Denizli 10,71

Diyarbakır 11,00

Edirne 10,99

Elazığ 11,01

Erzincan 11,17

Erzurum 11,19

Eskişehir 10,71

Gaziantep 10,88

Giresun 11,15

Gümüşhane 11,16

Hakkari 11,33

Hatay 10,89

Isparta 10,81

Mersin 10,93

İzmir 10,68

Kars 11,25

Kastamonu 10,99

Kayseri 10,98

Kırklareli 10,98

Kırşehir 10,94

Kocaeli 10,67

Konya 10,96

Kütahya 10,75

Malatya 10,95

Manisa 10,74

Kahramanmaraş 10,84

Mardin 11,00

Muğla 10,76

Muş 11,03

Nevşehir 10,96

Niğde 10,87

Ordu 11,13

Rize 11,13

Sakarya 10,67

Samsun 11,15

Siirt 11,08

Sinop 11,18

Sivas 11,03

Tekirdağ 10,98

Tokat 11,03

Trabzon 11,15

Tunceli 10,97

Şanlıurfa 10,94

Uşak 10,72

Van 11,15

Yozgat 10,99

Zonguldak 10,70

Aksaray 11,00

Bayburt 11,11

Karaman 10,94

Kırıkkale 10,95

Batman 11,05

Şırnak 11,01

Bartın 10,73

Ardahan 11,31

Iğdır 11,31

Yalova 10,71

Karabük 10,86

Kilis 10,88

Osmaniye 10,89

Düzce 10,65

LPG nedir?

Sıvılaştırılmış petrol gazı veya kısaca LPG , ham petrolün rafinerilerde damıtılması esnasında veya petrol yataklarının üzerinde bulunan doğalgazın ayrıştırılması ile elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan, renksiz, kokusuz, havadan ağır ve yanıcı bir gazdır.

Bir sızıntı durumunda, gaz kaçağının hemen anlaşılması amacıyla rafineriler tarafından özellikle kokulandırılmıştır. Türkiye'de kullanılan mix LPG'nin bileşimi genelde %70 bütan, %30 propandır. Bir litre LPG gazlaştığında, normal şartlarda yaklaşık 250 litre gaz hacmine ulaşır. LPG doğalgazın aksine havadan ağır olduğundan dolayı sızıntı durumunda birikerek çöker. .