29 Ağustos benzin-mazot indirim | Bu akşam benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? Benzine, mazota indirim mi geldi? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile uluslararası arenada petrol fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Rus enerji ürünlerine uygulanan ambargo nedeniyle brent petrolde yaşanan yükseliş yurt içinde benzin ve mazota da peş peşe zamların gelmesine neden oldu. Bu kez araç sahiplerini sevindirecek indirim haberi geldi. 29 Ağustos Pazartesi'yi 30 Ağustos Salıya bağlayan gece benzine büyük bir indirim bekleniyor. Dizel araç sahipleri de 29 Ağustos'ta mazota zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

29 Ağustos benzin-mazot indirim | Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünyada enerji alanında büyük fiyat dalgalanmaları yaşandı. Brent petrol rekor üstüne rekor kırarkan petrolü yurt dışından döviz ile alan ülkelerde akaryakıta peş peşe zam yapıldı. Ülkemizde de benzin ve mazotun litresi de 30 TL'ye dayandı. Kontak çevirmeye korkan vatandaşlar gelen indirimlerle bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Bu akşam benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim var mı? Benzine, mazota indirim mi geldi? Benzine, mazota indirim yapılacak mı? sorularına yanıt arıyor.

Bu akşam benzine indirim gelecek mi?

Brent petrolde yaşanan gerilemenin ardından ülkemizde akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Benzinli araç sahiplerini sevindirecek gelişme geçtiğimiz gün duyurulmuştu. 29 Ağusto Pazartesi gecesinden itibaren (30 Ağustos Salı) geçerli olması beklenen indirimin benzin grubuna uygulanması bekleniyor. Benzin indiriminin 1,04 TL olması bekleniyor.

Benzine, mazota indirim yapılacak mı?

Uluslarası piyasada brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye paralel olarak yurt içinde akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirime gidildi.

Benzine indirim var mı?

Akaryakıt sektör temsilcilerinden gelen iddiaya göre benzine indirim bekleniyor. Benzine gelen yeni indirim ile birlikte benzinin 20 TL seviyesine gerilemesi bekleniyor. Gelen benzin indiriminin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,17 lira, Ankara'da ise 20,30 liraya kadar düşecek.

Brent petrol ne kadar oldu?

Brent petrolün fiyatı son 24 saatte yüzde 1.19 artarak 100 dolar 20 cent oldu. Bir varil Brent petrolün fiyatı yeniden 100 doları geçmiş oldu.

Mazota (motorin) indirim mi geldi?

NTV'de yer alan habere göre benzine 30 Ağustos'ta 1 lira 4 kuruş indirim bekleniyor. Ancak motorin grubunde ise indirim beklentisi bulunmuyor. Mazota geçtiğimiz günlerde peş peşe zam gelmişti. Önce 77 kuruş zam yapılmış ardından 1 lira 7 kuruşluk artış uygulanmıştı. Dün de mazotun litre satış fiyatınıa 95 kuruş zam gelmişti. Son olarak mazota 87 kuruş zam gelmişti.

29 Ağustos benzin ne kadar? Güncel

İstanbul / Avrupa 21,14 TL

İstanbul / Anadolu 21,15 TL

Ankara 21,26 TL

İzmir 21,26 TL

29 Ağustos mazot fiyatı ne kadar? Güncel

İstanbul / Avrupa 26,84 TL

İstanbul / Anadolu 26,86 TL

Ankara 26,95 TL

İzmir 26,97 TL