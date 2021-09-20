28 milyon liralık ayçiçeği hasadı başladı

Muş Ovası'nda sıvı yağ ve kuruyemiş için 23 bin dekar alanda ekilen ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından ekilen ayçiçeğinin hasadı için birçok biçerdöver Muş Ovası'nda çalışma yürüttü.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi Arazi Operasyon Sorumlusu Serkan Güler, gazetecilere, işletme olarak Muş Ovası'nda 23 bin dönüm alanda ayçiçeği ektiklerini söyledi.

Ayçiçeğini sıvı yağ ve çerezlik olarak ürettiklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Elde ettiğimiz ürünleri Türkiye'nin çeşitli illerine pazarlıyoruz. Kent ekonomisine 28 milyon lira bir katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Burada 10 biçerdöverle hasat yapıyoruz. Tarlada 60 personelle çalışmaktayız. Diyarbakır'dan gelen biçerdöverciler hasadımızı yapıyor. Ayçiçeği ekimini 4'üncü ayda yapıyoruz. 9'uncu ayda ise hasada başlıyoruz. Bahar mevsiminden itibaren sonbahara kadar özverili şekilde gübre, çapa ve ilaçlama yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun hasat çok iyi."

Diyarbakır'dan Muş Ovası'na gelen biçerdöver operatörü Fehmi Sevim de yaklaşık 20 gün Muş Ovası'nda ayçiçeği hasadı yapacaklarını belirterek, "Beşinci ayda Mardin'de hasada başlıyoruz, ardından Diyarbakır, Elazığ, Muş'a ve Ağrı'ya gidiyoruz. 10 biçerdöverle Muş Ovası'nda çalışıyoruz. Hasadın verimi iyi. Yıllardır bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.