28 Mart benzin fiyatları ne kadar? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, akaryakıt fiyatlarının da zamlanmasına neden oldu. Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yükseldi ve şu anda 120 dolar civarında seyrediyor. Türkiye'de de benzin ve motorine zam yapılması gündemde. 28 Mart benzin fiyatlarında son dakika güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Mart 2022 LPG, Mazot, Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu?