28 Mart benzin fiyatları ne kadar? LPG, Mazot, Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu?
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş, akaryakıt fiyatlarının da zamlanmasına neden oldu. Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yükseldi ve şu anda 120 dolar civarında seyrediyor. Türkiye'de de benzin ve motorine zam yapılması gündemde. 28 Mart benzin fiyatlarında son dakika güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 28 Mart 2022 LPG, Mazot, Motorin ve Benzin fiyatı ne kadar oldu?
2022-03-28 12:41:53
Akaryakıt fiyatları vatandaşların gündeminde yer almakta. Rusya-Ukrayna savaşıyla Brent petrol fiyatları dalgalanmaya devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da sürekli artış gösteriyor. Vatandaşlar “Benzine zam geldi mi? Benzin ne kadar oldu? Benzine ne kadar kaç kuruş zam geldi?” Sorularının cevaplarını araştırmakta. İşte 28 Mart 2022 güncel ve indirimli LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatı listesi...
28 Mart 2022 güncel benzin fiyatları
İstanbul benzin fiyatı: 19,70
Ankara benzin fiyatı: 19,78
İzmir benzin fiyatı: 19,80
28 Mart 2022 güncel motorin fiyatları
İstanbul motorin fiyatı: 23,60
Ankara motorin fiyatı: 23,68
İzmir motorin fiyatı: 23,70
Opet
Kurşunsuz benzin 19.8 TL
Motorin Ultra Force 23.66 TL
Motorin Eco Force 23.61 TL
Gazyağı 22.86 TL
Fuel Oil 16. 63 TL
Kalorifer yakıtı 19.51 TL
Shell
Kurşunsuz benzin 95 oktan 19.80 TL
Motorin 23.62 TL
Gazyağı 22.87 TL
Fuel oil 16.58 TL
LPG 11.20 TL
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