27 Şubat altın fiyatları | Gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar?
27 Şubat altın fiyatları | Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıların gözünden kaçmadı. Peki ama, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar, altın ne kadar düştü? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...
2022-02-27 13:29:06
Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıların gözünden kaçmadı. Peki ama, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar, altın ne kadar düştü?
27 Şubat altın fiyatları
Gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...
Gram altın
- Alış fiyatı: 838,48 TL
- Satış fiyatı: 838,68 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 5.459,00 TL
- Satış fiyatı: 5.576,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 2.738,00 TL
- Satış fiyatı: 2.798,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.367,00 TL
- Satış fiyatı: 1.399,00 TL
Reşat altın
- Alış fiyatı: 5.491,47 TL
- Satış fiyatı: 5.608,95 TL
14 ayar altın gramı
- Alış fiyatı: 460,33 TL
- Satış fiyatı: 559,59 TL
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