27 Şubat altın fiyatları | Gram, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar?

27 Şubat altın fiyatları | Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıların gözünden kaçmadı. Peki ama, çeyrek, tam, yarım altın ne kadar, altın ne kadar düştü? İşte güncel kapalıçarşı altın fiyatları...