26 ilde 2 bin 500 çalışana asgari ücret soruldu: İşçilerin talebi 3750-4000 lira arasında maaş

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç dün resmen başladı.

Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin Ankara'da bir araya geldiği toplantının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 ilde 604 işveren ve 2 bin 500 işçiyle yapılan asgari ücret anketini paylaştı. Bilgin, işçi tarafında yüzde 37.3'le çoğunluğun 3 bin 750-4 bin lira arasında maaş talep ettiğini, işverenlerin de yüzde 33.9'la en çok telaffuz ettiği rakamın 3 bin 500-3 bin 750 lira arasında olduğunu söyledi.

19 FARKLI SEKTÖRLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Bilgin, “İmalat sanayii, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı sektörden işletmeci ile görüşme yapıldı. İşverenlerin 2022 yılından ihtiyatlı bir iyimser beklenti içerisinde olduğu görüldü” dedi. Araştırmaya göre; her 100 asgari ücretliden 13'ü çalıştığı işin dışında ek iş yaptığını belirtti. 100 işçiden 40'ı da asgari ücretteki artışın işten çıkarmalara yol açabileceğini ifade etti. Buna karşılık her 100 işverenden 74'ü asgari ücretteki artışın işten çıkarmalara yol açacağını savundu.

4 OTURUMDA NETLEŞECEK

Asgari ücretin tespitinin 4 oturumla tamamlanacağını belirten Bakan Bilgin, “Bu yılki süreçle ilgili Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, ‘çok uzatmayalım, çok kısa sürede tamamlayalım' görüşünü belirtti. İşçi kesimi de aynı görüşte, biz de aynı görüşteyiz. Dolayısıyla kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağını, Türkiye'nin toplumsal barışına katkı yapan, aynı zamanda iş verimliliğini artıran, işe dair yabancılaşma karşıtı bir bütünleşmeyi dile getiren çalışanlar açısından özellikle bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum” dedi. Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü, üçüncü toplantı 9 Aralık Perşembe günü yapılacak.

'VERGİNİN İNDİRİLMESİ KONUSUNDA MUTABIKIZ'

Türk-Iş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu konuda ilk defa oluyor hem işverenlerimiz hem hükümetimiz hem de biz çalışanlar olarak ortak noktaya gelmiş bulunuyoruz. İlk defa enflasyonun üzerinde bir artışın olmasını işverenlerimiz de kabul ediyor. Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Toplumun büyük kesiminin umutlarının boşa çıkmayacağı herkesin memnun olacağı bir asgari ücretin ortaya çıkacağını umut ediyorum.”

Kaynak: posta.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.