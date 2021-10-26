26 Ekim-27 Ekim benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam gelecek? Benzin ne kadar oldu? Artan döviz kurları ve brent petrol fiyatlarının son zamanlarda tırmanışa geçmesi nedeniyle akaryakıt pompa satış fiyatlarına son haftalarda peş peşe zamlar yapılmaya başlandı. 26 Ekim'de geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam gelmişti. Benzine bir zam haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

26 Ekim-27 Ekim benzine zam mı geldi? Benzine ne kadar zam gelecek? Benzin ne kadar oldu? Artan döviz kurları ve brent petrol fiyatlarının son zamanlarda tırmanışa geçmesi nedeniyle akaryakıt pompa satış fiyatlarına son haftalarda peş peşe zamlar yapılmaya başlandı. 26 Ekim'de geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 44 kuruş zam gelmişti. Benzine bir zam haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Döviz kurlarında yukarı yönlü tırmanış devam ederken akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Araç sahiplerini üzecek bir zam iddiası daha geldi.

26 Ekim-27 Ekim benzine zam mı geldi?

NTV'de yer alan habere göre benzine bir zam daha kapıda. Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zammın motorin ve LPG'ye gelmesi beklenmiyor.

1 gün önce 44 kuruş zam gelmişti

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.

Benzin ne kadar oldu?

Benzine gelen 44 kuruş zammın ardından benzinin litre satış fiyatı 9 liraya dayandı. Benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,36 lira Ankara'da 8,47 liraya, İzmir'de ise 8,47 liraya çıkttı. Yapılması muhtemel 28 kuruşluk zam bu fiyatlara yansıtılmadı.

Benzin nedir?

Benzin, petrolden imal edilen bir tür yakıt.

150 °C'a kadar ham benzin,

150-250 °C'a kadar gaz yağı, kerosen, jet yakıtı,

250-350 °C'a kadar dizel yakıtı,

350 °C'dan sonra da ağır yağlar elde edilir.

Kimyasal olarak benzin ham petrolün özelliğine bağlı olarak 120'den fazla hidrokarbon ihtiva eder. Bunların çoğu doymuş hidrokarbon yapısında olup, 4'den 12'ye kadar karbon ihtiva ederler.

Sentetik olarak benzini Alman kimyager Bergius'un metodu ile kömürden elde etmek mümkündür. Bu metoda göre kömür yüksek basınç altında katalitik hidrojenasyon ile sıvı hidrokarbonlara dönüştürülür.

Fischer-Tropsch ise karbonmonoksit ile hidrojeni katalitik olarak birleştirerek sıvı hidrokarbon elde etmiştir. Her iki metot ile hem daha pahalı hem de daha kalitesiz benzin elde edilmektedir. Ancak yakın bir gelecekte bu işlemlerin ticari önemi olma ihtimali vardır.

Organik bileşenlerin parçalanması, katalitik veya ısı ile bozunmasıyla elde edilen benzin, bugünün motorlarının çoğu için gerekli olan yüksek performansı sağlar. Benzin en fazla içten yanmalı motorlarda ve bir dereceye kadar da özel sobalarda yakıt olarak, organik kimyada ise çözücü olarak kullanılır. Yağ endüstrisinin ilk zamanlarında büyük ölçüde atılan benzin, otomobil sanayiinin gelişmesiyle büyük önem kazanmıştır. Motor benzininin kaynama noktası 32,2 °C ile 210 °C arasındadır. Motor yakıtı olarak fonksiyonlarını tam yapabilmesi için, ticari benzin, şu özelliklere sahip olarak üretilmelidir:

Değişik yük altında ve hızda durmadan yanabilmeli;

Motorun kolay çalışması için soğuk havalarda yeterli olarak buharlaşmalı;

Sıcak havalarda aşırı derecede buharlaşarak tıkanmalara sebep olmamalı;

Motorda kurum teşkiline yol açan kaynama noktası yüksek olan bileşikleri bertaraf etmeli;

Depo içinde oksitlenmeye yol açmamalı;

Buji tıkanmasını ve karbüratör buzlanmasını minimuma indirmelidir.

Benzinin motorlarda hava ile olan hassas karışımı, iklim ve mevsime göre düzenlenir. Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör, oktan sayısıdır. Oktan sayısı benzinin yanma esnasında vurmaya karşı direnç kabiliyetinin bir ölçüsüdür. Şayet oktan sayısı çok küçük ise motor vurur ve zarara uğrar. Oktan sayısı çok yüksek ise fazla kaliteli olması istenmediğinden gereksiz yere para ödenmiş olur. Otomobil motorları çeşitli oktanlara ihtiyaç olduğundan piyasaya çok sayıda oktan sayıları farklı olan benzin sürülmektedir. Çeşitli türlerdeki benzinlerin verdikleri enerjiler arasında küçük farklar vardır. Şayet otomobil süpap vurmadan çalışıyorsa, farklı benzinlerle aldığı mesafeler aynıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.