25 Temmuz motorine ne kadar indirim geldi? Mazota indirim mi geldi? Motorine indirim mi geldi?

25 Temmuz motorine ne kadar indirim geldi? Brent petrolün düşmesi akaryakıt fiyatlarının gerilemesine sebep oluyor. Peki mazota indirim mi geldi? İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? Motorine indirim mi geldi? İşte merak edilen akaryakıt fiyatları...

Brent petrolün düşmesi akaryakıt fiyatlarının gerilemesine sebep oluyor. Peki mazota indirim mi geldi? İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? Motorine indirim mi geldi? İşte merak edilen akaryakıt fiyatları...

25 Temmuz motorine ne kadar indirim geldi?

Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik sonrası araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.

Gelecek indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.

Brent petrol ne kadar oldu?

106,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 103,20 dolar oldu.

25 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına 26 Temmuz itibariyle indirim gelecek. Şu an için akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibi satışa sunuluyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL