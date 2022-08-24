25 Ağustos motorin zammı | Bu akşam motorine ne kadar zam geldi? Mazot kaç TL oldu?

25 Ağustos motorin zammı | Benzin fiyatlarının 12 TL seviyelerine düşmesi beklenen akaryakıt fiyatları tekrar tırmanışa geçti. Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Peki Bu akşam motorine ne kadar zam geldi? Mazot kaç TL oldu? İşte mazot zammında son durum!

Benzin fiyatlarının 12 TL seviyelerine düşmesi beklenen akaryakıt fiyatları tekrar tırmanışa geçti. Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Peki Bu akşam motorine ne kadar zam geldi? Mazot kaç TL oldu? İşte mazot zammında son durum!

25 Ağustos motorin zammı

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi.

Benzine ne akdar zam gelecek?

Motorinin artışından sonra benzin fiyatlarının da artması bekleniyor. Benzin fiyatları için bir artış söz konusu değil. Açıklama yapıldığında haberin içerisinde yapılan güncellemeden, fiyat artışlarını öğrenebilirsiniz.

25 Ağustos Perşembe mazot kaç TL oldu?

Mazot fiyatları 25 TL'nin altına düşmüştü. Fakat zamlardan sonra 25 TL üzerine çıkan motorin fiyatları, zamdan sonra;

İstanbul'da 25,98 lira,

Ankara'da 26,07 lira ve

İzmir'de ise 26,08 liraya satışa sunulacak.

Benzin fiyatlarında son durum ne?

İstanbul'da Benzin: 21,14

Ankara'da Benzin: 21,25

İzmir'da Benzin: 21,25