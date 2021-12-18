247 bin TL'lik araca bir günde 114 bin TL zam

Ekonomi piyasasını yakından takip eden isimlerden Emre Özpeynirci, Renault Clio'nun Türkiye'de üretilen otomobiline bir günde gelen zammı paylaştı.

Otomobil piyasasını yakından takip eden isimlerden olan ekonomist Emre Özpeynirci, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, 2021 model Yeni Clio'nun dünkü ve bugünkü güncel fiyat listesini paylaşarak, bir günde gelen dev zammı gözler önüne serdi.

Buna göre, aynı aracın başlangıç paketine bir günde 114 bin Türk Lirası zam geldiği göründü. Dün 247 bin TL olan Joy 1.0 Sce 65 bg model Reno Clio araç, bugünkü güncel listede 361 bin TL fiyatıyla yer aldı.

'KONUŞACAK BİR ŞEY KALMADI'

Özpeynirci tweetinde, "Türkiye'de üretilen en ucuz Clio'nun bile fiyatı 361 bin TL olmuşsa artık konuşacak bir şey kalmadı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.