24 Kasım dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar düşer? Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreci ile yükselmeye başlaya dolar dün 13.5 lira seviyesine çıkarak rekor tazelemişti. İç piyasalarda yaşanan gevşeme dolarda gerileme seyrini başlattı. Dolarda düşüş başlaması ile yastık altındaki dolar da satılmaya başlandı. Döviz bürolarının önünde pek çok kişi dolar bozdurmak için kuyruk oluşturdu. Dolar yatırımı olan vatandaşlar da 24 Kasım Çarşamba günü dolar ne kadar düştü? Dolar düşmeye devam eder mi? gibi sorulara yanıt arıyor.

24 Kasım dolar ne kadar düştü? Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar düşer? Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreci ile yükselmeye başlaya dolar dün 13.5 lira seviyesine çıkarak rekor tazelemişti. İç piyasalarda yaşanan gevşeme dolarda gerileme seyrini başlattı. Dolarda düşüş başlaması ile yastık altındaki dolar da satılmaya başlandı. Döviz bürolarının önünde pek çok kişi dolar bozdurmak için kuyruk oluşturdu. Dolar yatırımı olan vatandaşlar da 24 Kasım Çarşamba günü dolar ne kadar düştü? Dolar düşmeye devam eder mi? gibi sorulara yanıt arıyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolarda yukarı yönlü hareket hız kazanmıştı. Rekor üstüne rekor kıran dolar dün 13.5 lira seviyesine kadar yükselmişti. Dolar yatırımı olan vatandaşlar dolardaki tarihi zirveyi bozdurma fırsatı olarak değerlendirdi. Döviz bürolarında pek çok kişi dolarını bozdurmaya koştu. Piyasaya dolar girdisi arttığı için dolarda bir miktar düşüş yaşandı

24 Kasım dolar ne kadar düştü?

Dün 23 Kasım'da 13.49 lira ile tarihi zirvesine çıkmıştı. Dolardan kar elde eden vatandaşlar dolarlarını satmaya başladı. Dolar 15.45 itibarıyla 12 lira seviyesine kadar düştü. Doalrdaki düşüşün bir miktar daha devam edeceği tahmin ediliyor.

Dolar ne kadar oldu? 24 Kasım

Dolar/TL kurunda düşüş yaşandı. Dolar 24 Kasım'da gerileme seyrine girdi. Dolar dün 13.5 TL seviyesine kadar çıkmıştı. Dolar 24 Kasım'da saat 15.15 sıralarında 12.20 TL seviyesine kadar geriledi.

Dolar düşmeye devam edecek mi?

Dolarda 24 Kasım günü düşüş yaşandı. Dolar uzun süre sonda ciddi bir gerileme seyrine girdi. Bugün yatırım bankalarından gelen faiz artırımı açıklamaları ve BEA'den yapılan üst düzey ziyaret piyasalardaki iyimser havada etkili oluyor.

Tüpraş'tan yatırım açıklaması

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, düzenlediği basın toplantısında, şirketin "Enerjimiz Geleceğe" sloganıyla kurguladığı Stratejik Dönüşüm Planı'nın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Tüpraş'ın söz konusu plan kapsamında her yıl ortalama 350 milyon dolar yatırım planladığını bildiren Yelmenoğlu, "2035'e kadar yaklaşık 5 milyar dolar, 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu ve rafinaj sektöründeki ilk üreticisi olan Tüpraş, 2006'da Koç Holding bünyesine katılmasından bu yana yaklaşık 7 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.