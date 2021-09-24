24 Eylül Bitcoin neden düştü? Bitcoin düşmeye devam eder mi?

24 Eylül Bitcoin neden düştü? 30 bin doların altına kadar gerileyen bitcoin son aylarda toparlanmaya başlamış ve 50 bin dolar seviyesine kadar yeniden tırmanmıştı. Kripto paralarda dalgalı seyir sürerken bitcoin yatırımcısı 24 Eylül'de bir kez daha üzüldü. 45 bin dolar civarında işlem gören bitcoin 24 Eylül'de ani şekilde düştü. Yüzde 8'e yakın bir gerilemeyle 41 bin dolar seviyesine kadar düşen bitcoinin neden düştüğü araştırılmaya başlandı. Peki Bitcoin neden geriledi? Bitcoin düşmeye devam eder mi?

24 Eylül Bitcoin neden düştü? 30 bin doların altına kadar gerileyen bitcoin son aylarda toparlanmaya başlamış ve 50 bin dolar seviyesine kadar yeniden tırmanmıştı. Kripto paralarda dalgalı seyir sürerken bitcoin yatırımcısı 24 Eylül'de bir kez daha üzüldü. 45 bin dolar civarında işlem gören bitcoin 24 Eylül'de ani şekilde düştü. Yüzde 8'e yakın bir gerilemeyle 41 bin dolar seviyesine kadar düşen bitcoinin neden düştüğü araştırılmaya başlandı. Peki Bitcoin neden geriledi? Bitcoin düşmeye devam eder mi?

Bitcoin 29 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü. Ardından hızlı bir toparlanma seyrine giren bitcoin son aylarda 51 bin dolara kadar yükselmişti. Bitcoin yatırımcısını sevindiren bu hızlı toparlanma yerini bilinmezliğe bıraktı. Bitcoin son günlerde yine düşüşe geçti. Bitcoin 24 Eylül'de hızlı bir düşüş gösterdi. 45 bin dolar seviyesinden 41 bin dolar seviyesine kadar hızlı bir düşüş yaşayan bitcoin yatırımcısını üzdü. Peki 24 Eylül'de Bitcoin neden düştü? Bitcoin düşmeye devam eder mi?

24 Eylül Bitcoin neden düştü?

Çin Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu 10 kamu kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kripto paralar konusunda vatandaşları risklerden korumak için “sert” olunacağı vurgulandı. Açıklamada, kripto paralarla ilgili “spekülasyonların” ortadan kaldırılması için kamu kurumlarının yakın çalışacağına yer verilerek, ülkede kripto parayla yasadışı fonlama ve kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı. Bu açıklamalardan sonra bitcoin ve kripto para piyasasında hızlı bir düşüş meydana geldi.

Bitcoin düşmeye devam eder mi?

Çin kripto paralara açtığı savaşı devam ettirecek gibi görünüyor. Çin ielerleyen zamanlarda kripto paralara ilşkin yeni adımlar atabilir ve bu da bitcoinin ve diğer kripto paraların daha da düşmesine neden olabilir.

Çin Merkez Bankası internet sitesinde Pekin yönetiminin “vatandaşların varlıklarını korumak, ekonomik, finansal ve sosyal düzeni sürdürmek için sanal para spekülasyonunu, ilgili finansal faaliyetleri ve uygunsuz davranışları kararlılıkla azaltacağız.” ifadesine yer verildi.

Yurt dışındaki kripto para borsalarının Çin'de hizmet verememeleri için bu borsalara ülke içinden erişimin engelleneceğini belirten Merkez Bankası, finansal kuruluşlar ile ödeme ve internet şirketlerinin kripto para ticaretini kolaylaştırmasının da yasaklanacağını bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.