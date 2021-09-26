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TIMETURK / EKONOMİ / 24.2 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı

24.2 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2017’de başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında bugüne kadar toplanan atıklardan 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

1 Saat Önce
2021-09-26 11:16:47
24.2 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor. Uygulamanın başladığı 2017'den itibaren 16.5 milyon ton kağıt-karton, 4.1 milyon ton plastik, 1.7 milyon ton cam, 0.4 milyon ton metal ve 1.5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam yaklaşık 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık lisanslı işletmelerce işlenerek, ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklardan 1.5 milyon ailenin bir aylık, 130 bin ailenin 1 yıllık kullanımına eş değer, 356 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı. Sıfır Atık Projesiyle 16 milyon ailenin 1 aylık kullanımına eş değer su tasarrufu yapıldı. Tasarruf edilen 437 milyon metreküp suyun, 175 bin olimpik yüzme havuzunun alacağı miktarda olduğu da hesaplandı. Ayrıca 1 metre yüksekliğinde 7 bin futbol sahası genişliğinde 52 milyon metreküp depolama alanından da tasarruf edildi.

YÜZDE 22.4'E ÇIKTI

Projeyle 3 milyon ton sera gazı salımı önlendi, 1.5 milyon dekarlık orman alanına eş değer, 265 milyon ağaç kurtarıldı. 70 milyon araç deposu benzine eş değer 62 milyon varil petrolden ve 409 milyon ton hammaddeden de tasarruf sağlandı. Sıfır atık ile geçen yıl 4 milyon ton kağıt, 1,1 milyon ton plastik, 470 bin ton cam, 75 bin ton metal, 280 bin ton ahşap, 80 bin ton tekstil, 18 bin ton bitkisel atık yağ, 19 bin ton elektronik eşya ve 1.2 milyon ton organik ve geri dönüştürülebilir karışık atıklar kaynağında ayrı toplanarak, geri kazandırılmıştı. Bu kapsamda toplamda 7.2 milyon ton atık geri kazanılarak, Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi başladığında yüzde 13 olan geri kazanım oranı, yüzde 22.4'e çıkarıldı. 2023'de bu oranın yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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